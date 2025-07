Mobilità annuale docenti 2025: importanti novità tra gli aventi diritto, domande dal 14 luglio

Emerge un’importante novità dall’incontro tra sindacati e Ministero dell’Istruzione, il giorno dopo l’informativa per immissioni in ruolo e supplenze in vista dell’anno scolastico 2025/26, per discutere del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità annuale relativo al triennio 2025-2028.

Il sistema delle deroghe

La novità principale, con grande soddisfazione dei sindacati, è l’ampliamento delle categorie aventi diritto all’accesso alla mobilità. Il ministero ha infatti dato l’ok, su sollecitazione dei sindacati all’inclusione dei vincitori del concorso PNRR1 assunti a tempo determinato per l’anno scolastico 2024/2025. Unica condizione, che abbiano conseguito l’abilitazione.

Le novità non si fermano qui, in senso positivo: il ministero ha deciso infatti anche di ampliare il sistema delle deroghe. Questo permetterà a un numero maggiore di docenti di presentare domanda. Tra i cambiamenti, anche l’opportunità di richiedere l’assegnazione provvisoria nei comuni suddivisi in più distretti sub-comunali. Una possibilità consentita anche in assenza di diritto di precedenza.

Domande al via dal 14 luglio

La finestra temporale individuata dal ministero va dal 14 al 25 luglio 2025.

Con il nuovo contratto si dà la possibilità ai docenti con contratto a tempo determinato dal 2023/2024 di presentare domanda di assegnazione provvisoria. Una possibilità particolarmente importante per chi deve procedere con i movimenti all’interno della provincia.

Chi ha invece bisogno di richiedere trasferimenti interprovinciali, fermo restando la normativa attuale, potrà accedere alla mobilità annuale. Le categorie aventi diritto sono genitori di figli minori di 16 anni, personale con disabilità (articolo 21 o articolo 3 comma 3 della legge 104), chi usufruisce dei permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 151/2001, coniugi o uniti civilmente con persone con disabilità, e chi assiste familiari con disabilità grave.

Domanda telematica su Istanze Online per i docenti a tempo indeterminato, cartacea per quelli a tempo determinato.