Esiti mobilità ata 2025: i posti disponibili da settembre divisi per provincia e profilo

Finalmente disponibili anche per il personale Ata, dopo le elaborazioni per i docenti dei giorni scorsi, gli esiti delle domande di mobilità. Gli elenchi sono di queste ore, pubblicati il 3 giugno dal ministero e riepilogano i posti disponibili per il personale tecnico amministrativo alla live dei risultati delle domande di mobilità.

I posti disponibili da settembre

I posti saranno disponibili a partire dall’anno scolastico 2025/26 del personale ATA, quindi da settembre. Grazie a questo riepilogo, dopo l’avvio dell’alogoritmo, il personale interessato può farsi un’idea di quanti posti sono rimasti vacanti dopo le operazioni di mobilità.

Una serie di elenchi che consente anche di avere un’idea più precisa di quello che potrà avvenire in ottica prossime immissioni in ruolo, senza dimenticare le implicazioni per supplenze e assegnazioni provvisorie. Questo è un elenco disponibile per tutto il personale interessato a capire quali sono i posti vacanti, ma in ogni caso i diretti interessati, sia in caso di esito positivo che in caso di esito negativo, hanno già ricevuto esito della domanda tramite mail che informa circa la ricezione o meno dell’istanza.

Le pubblicazioni Uil Scuola

Per consultare i bollettini è possibile fare riferimento agli esiti pubblicati sui siti degli Uffici scolastici territoriali. Non solo: i posti disponibili dopo la mobilità ATA 2025/26 sono stati anche oggetto di una rielaborazione Uil Scuola che ha pubblicato i dati sul proprio sito ufficiale dividendo gli elenchi per provincia e profilo in base alle categorie del Personale ATA: Assistenti amministrativi, Assistenti tecnici, Collaboratori scolastici, Funzionari EQ, Guardarobieri, Infermieri, Operatori dei servizi agrari.