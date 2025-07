Scelta max 30 scuole 2025: domani ultimo giorno utile per presentare la domanda, si possono importare le scelte dell’anno scorso

Ultimo giorno domani per presentare la domanda su Istanze online utile a compilare l’allegato G per la scelta delle max 30 scuole. E’ la procedura valida per partecipare poi all’assegnazione delle supplenze da graduatorie d’istituto di prima fascia ATA.

L’importazione delle scelte precedenti

Al contrario di quanto negato dal ministero ai docenti in occasione delle prossime domande per le max 150 scuole che si potranno presentare dal prossimo 17 luglio, pe chi presenta domanda per le max 30 scuole c’è l’importante agevolazione di poter importare le scelte di dodici mesi fa e d quelle ripatire, in modo da semplificare notevolmente la procedura.

I sindacati avevano chiesto un’analoga opportunità per i docenti in vista delle prossime domande per le supplenze Gps, anche in virtù della mole notevolmente superiore delle scelte da inserire, a è arrivato il ‘no’ del ministero.

L’ordine di scelta

Chi invece fino a domani provvederà a presentare la domanda ata per le max 30 scuole, accedendo a Istanze Online, avrà la possibilità di visualizzare le istanze attive. Una volta importante nella sezione dell’allegato G tutte le scelte dello scorso anno, ogni candidato ha la possibilità di modificare, eliminare o inserire scuole, o di lasciare inalterate le scelte dell’anno precedente.

L’interfaccia consente di aggiungere, modificare o spostare le scuole, anche se si tratta in quest’ultimo caso più che altro di un ordine utile al candidato, dal momento che l’ordine inserito nella domanda non incide sulle convocazioni.

La modifica della domanda

Una volta completata la scelta, si può inviare la domanda che consente di generare un PDF con un numero di protocollo, equivalente alla conferma di avvenuta acquisizione della domanda. La domanda è modificabile mediante nuovo inoltro entro la scadenza della finestra temporale fissata dal ministero per domani 11 luglio. Dopo quella data non sarà possibile inoltrare nuove istanze ne modificare quelle già inviate. Il consiglio è come sempre di non aspettare l’ultimo momento.