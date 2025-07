Graduatorie concorsi Pnrr: accantonamento posti se non vengono pubblicate entro settembre, rischiano alcuni idonei

In occasione dell’informativa al ministero con i sindacati per immissioni in ruolo e supplenze 2025, si è parlato anche della pubblicazione delle graduatorie degli idonei Pnrr 1, che il ministero ha confermato non avverrà al contrario di quanto sarà invece possibile per il Pnrr 2. Una disparità di trattamento che sta generando molte polemiche.

La gestione informatizzata

Il ministero ha confermato ai sindacati che non sarà possibile, in virtù della gestione informatizzata della posizione degli idonei del Pnrr 1, provvedere con la pubblicazione della graduatoria completa. Cosa che sarà invece possibile per i candidati del Pnrr 2. Anzi, per quest’ultimo concorso, la pubblicazione dovrebbe avvenire a breve. Come mai per il Pnrr 1 non sarà possibile? Dipende dalla gestione informatizzata che non lo consente, nemmeno a posteriori.

Archiviato questo ‘no’, i candidati del PNRR 1 stanno iniziando a chiedersi cosa accadrà se le graduatorie non verranno pubblicate entro settembre. La preoccupazione riguarda l’eventuale accantonamento dei posti e lo scorrimento per gli idonei del concorso 2020.

L’accantonamento dei posti

In questo caso il problema è comune sia per le graduatorie del PNRR 1 che del PNRR 2 (con la differenza che il ritardo di quelle del primo concorso Pnrr è certamente più grave), dal momento che se non saranno pronte in tempo, costringeranno gli Uffici Scolastici procedere all’accantonamento dei posti.

L’accantonamento riguarderà sia i vincitori che il 30% degli idonei. Una volta provveduto a questo accantonamento, si valuteranno eventuali posti liberi residui.

Gli idonei del concorso 2020

Circostanza che consentirebbe di procedere con lo scorrimento delle graduatorie degli idonei del concorso 2020. Una procedura che mette in coda gli idonei 2020. Per loro è concreto il rischio di restare fuori dalle immissioni in ruolo di quest’anno.