Ecco gli elenchi degli idonei del Concorso straordinario docenti 2020: assunzioni in ruolo fino ad esaurimento da settembre

Disponibili anche gli elenchi degli idonei del Concorso straordinario docenti 2020, che in virtù della nuova normativa contenuta nel decreto scuola per le assunzioni in ruolo fino ad esaurimento potranno essere assunti a partire dal prossimo anno scolastico. Nei giorni scorsi sono state pubblicate le prime graduatorie Pnrr aggiornate con l’integrazione del 30% degli idonei aventi diritto in base alla nuova normativa, ora è il momento del concorso straordinario docenti 2020.

L’integrazione delle gaduatorie

E’ una previsione contenuta nel DL 45/2025 che ha integrato le graduatorie del concorso straordinario bandito dal DDG n. 510 del 23 aprile 2020. L’integrazione comprende i candidati idonei che sono riusciti a raggiungere almeno il punteggi minimo per il superamento della prova orale e reso ad esaurimento le graduatorie stesse.

Queste graduatorie composte da idonei del concorso 2020 saranno utili per andare a coprire i posti residui dopo lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi PNRR. A questi, a partire dal prossimo anno scolastico, si andranno ad aggiungere anche gli idonei max fino al 30% dei posti banditi.

Assunzioni dal possimo anno scolastico

La funzione del decreto scuola è quella di andare a integrare l’art. 47 con gli idonei della graduatoria del concorso straordinario 2020. Dal prossimo anno scolastico, questi idonei potranno essere assunti sui posti residui ancora vacanti dopo lo scorrimento delle graduatorie.

Avranno però priorità gli idonei del concorso PNRR1 e gli idonei del concorso PNRR2, entrambi nel limite massimo del 30%. Nessun limite invece agli idonei del concorso ordinario 2020, la cui validità delle graduatorie sarà integrale.

Ora non resta che attendere le disposizioni inerenti le assunzioni, che potranno scattare a partire già dal prossimo anno scolastico fino ad esaurimento degli elenchi. I sindacati nel frattempo, dopo l’apertura al 30% degli idonei dei concorsi Pnrr, provano a convincere il ministero ad ampliare la paltea dei beneficiari portando lo scorrimento al 100%, in modo da stabilizzare tutti gli idonei nei prossimi anni, ma per il momento sembra difficile.