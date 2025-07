Corsi Indire per tiennalisti: nuova proroga concessa dal ministero, ma non per tutti

Nuova proroga, ma non per tutti, per procedere con l’iscrizione ai Corsi Indire riservati ai triennalisti che hanno perfezionato il requisito necessario e vogliono accedere ai corsi abbreviati per la specializzazione sul sostegno voluti dal ministero nell’ambito del nuovo doppio canale di specializzazione formato con il Tfa.

Chi ha diritto alla proroga

La proroga ha consentito di provvedere a una riapertura eccezionale dei termini per la presentazione delle domande. I beneficiari sono coloro i quali intendono iscriversi ai corsi sostegno pensati per i docenti che hanno perfezionato il requisito di almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque, escludendo l’ultimo anno scolastico appena concluso.

Ma la proroga, valida fino a oggi 11 luglio alle 17:00, non vale per tutti. Ne potranno beneficiare solo i docenti che fanno parte delle classi concorsuali ad esaurimento, come le A66 e A76. Requisito ulteriore per beneficiare della proroga e potersi ancora iscrivere, l’aver perfezionato l’esperienza triennale su posti di sostegno per lo stesso grado scolastico. Tutti gli altri non possono fare alto che attendere notizie da parte del ministero circa un possibile secondo ciclo che dovrebbe partire entro la fine dell’anno ma del quale non c’è ancora conferma ufficiale.

In attesa del secondo ciclo

Un secondo ciclo pensato già nel decreto in cui è stato incluso, come possibilità, e che consentirebbe la partecipazione anche dei docenti che hanno perfezionato il requisito dei tre anni su posti di sostegno per lo stesso grado scolastico solo lo scorso anno scolastico.

La decisione di concedere questa proroga dipende dalla volontà del ministero di sancire l’ammissibilità dei docenti di classi ad esaurimento ai corsi previsti dal Decreto Ministeriale 75/2025. Il ministero ha spiegato nell’ambito delle Faq predisposte sul sito ufficiale che nonostante l’esaurimento delle graduatorie, si tratta di docenti che hanno diritto ad accedere al TFA se in possesso dei requisiti richiesti.

La comunicazione è stata pubblicata sul portale Indire, nella sezione riservata ai bandi di concorso.