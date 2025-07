Prova preselettiva Tfa sostegno X ciclo: pochi gli iscritti, ecco dove si passerà direttamente allo scritto

Si sta registrando un basso numero di adesioni nell’ambito delle iscrizioni al TFA specializzazione sostegno X ciclo. Un effetto, probabilmente, anche dell’avvio dei nuovi corsi abbreviati sul sostegno Indire e universitari riservati a triennalisti e specializzati estero.

Candidati assorbiti dai Corsi Indire?

Una nuova opportunità, quella fornita dal doppio canale di specializzazione sul sostegno, che ha dirottato probabilmente molti possibili aspiranti candidati del Tfa verso una soluzione meno costosa e più semplice dal punto di vista delle lezioni e della durata complessiva del corso.

I dati, dopo la scadenza del primo bando, dicono che sono state registrate poche iscrizioni. Questo significa che laddove il numero di iscritti è stato esiguo, non si procederà come da regolamento con la prova preselettiva. quindi gli iscritti procederanno direttamente con la prova scritta i svolgono le selezioni a partire dalla prova scritta.

Chi è esonerato dalla preselettiva

Vanno dunque ad aggiungersi direttamene a tutti coloro i quali, in base al regolamento, erano di diritto esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva del Tfa. C’è a questo punto attesa e curiosità per capire se l’andazzo che sta facendo registrare poche iscrizioni proseguirà anche nei prossimi giorni, quando uno alla volta si chiuderanno gli altri bandi.

Ricordiamo che sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva tutti i candidati che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.

Niente preselettiva nemmeno per gli aspiranti che rientrano nell’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

E poi c’è il caso che si sta verificando in questi primi giorni di iscrizioni: niente preselettiva nel caso in cui il numero di candidati iscritti al bando di selezione, per il singolo grado di scuola, è inferiore o uguale al doppio dei posti disponibili. In questo caso la prova preselettiva viene annullata e tutti i candidati sono ammessi direttamente alla prova scritta.

La prova scritta

Non ci sono invece vincoli per lo svolgimento della prova scritta, che non prevede la presenza di un numero minimo di candidati. La prova iscritta infatti si svolge comunque anche se i candidati sono in numero esiguo. Ecco dove non si terrà la pova preselettiva.