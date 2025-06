Tfa sostegno 2025: già attive le pagine riferite specificatamente al X ciclo sui siti di alcune Università autorizzate ad attivare i percorsi

Non è una comunicazione ufficiale circa il prossimo avvio del Tfa 2025 X ciclo, ma costituisce sicuramente un indizio che si sta lavorando in questo senso il fatto che molti Atenei che saranno coinvolti nell’attivazione dei percorsi stiano iniziando a predisporre pagine online utili alla pubblicazione dei bandi.

Il doppio canale di specializzazione sul sostegno

Il tfa 2025 sembra sospeso in attesa della conclusione dell’iter che porterà all’avvio dei Corsi Indire abbreviati sul sostegno, percorsi che costituiranno con il Tfa stesso quel doppio canale di specializzazione che nelle intenzioni del ministero dovrà ridurre drasticamente il fenomeno dell’assegnazione delle cattedre in supplenza a docenti privi del titolo.

Proprio l’avvio dei Corsi Indire sta facendo da tappo al ben più avviato Tfa, la cui organizzazione presenta meno incertezze rappresentando una procedura consolidata nel tempo. Difficile dire se il Tfa verrà avviato prima dell’estate, in ogni caso alcune università coinvolte nei corsi stanno già predisponendo le pagine utili alla pubblicazione dei bandi, complete di tutte le informazioni utili ai partecipanti che vorranno iscriversi.

Tfa e Corsi Indire in contemporanea?

Ricordiamo che prima della pubblicazione dei bandi, il ministero dovrà emanare il relativo decreto che autorizzerà gli stessi, e che consentirà finalmente di avere un’idea più chiara delle date di inizio e conclusione dei percorsi. Inizialmente il ministero, nella presentazione dei Corsi Indire e del nuovo doppio canale di specializzazione, aveva manifestato l’intenzione di avviare in contemporanea i due percorsi. Ipotesi che al momento non è del tutto tramontata, anche perché se è vero che i bandi per i corsi Indire realizzati ai triennalisti sono già in fase di pubblicazione, più lenta sembra la procedura riservata ai Corsi cui parteciperanno gli specializzati estero che hanno rinunciato al contenzioso in questi giorni (procedura ancora in corso).

L’elenco ufficiale delle Università autorizzate

Sono già disponibili sui siti degli Atenei più celeri le pagine riguardanti la specializzazione su sostegno. In alcuni casi è già attiva la pagina riferita nello specifico al X ciclo. Ora non resta che aspettare l’elenco ufficiale delle Università autorizzate ad attivare i percorsi.