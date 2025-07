Disponibilità Gps 2025: alcuni uffici scolastici pubblicano prima i posti in elenco, ma non è detto che arriveranno all’algoritmo

Torna il tema delle disponibilità e delle scelte al buio in vista della domanda per le 150 preferenze. Presentare una domanda senza conoscere le disponibilità è sicuramente un problema che potrebbe inficiare un risultato ottimale nell’ottenimento di una cattedra. Essere sicuri di una disponibilità non presente in elenco potrebbe portare il docente a fare scelte diverse, così come inserire una sede nella quale si hanno possibilità zero, senza saperlo, potrebbe rappresentare un’occasione sprecata, anche se con 150 preferenze massime a disposizione c’è comunque un ventaglio molto ampio di possibilità da giocarsi.

La presentazione della domanda

In ogni caso qualche possibilità di conoscere le disponibilità c’è, anche se è difficile che i docenti possano avere il quadro completo prima della fine della finestra temporale utile per la presentazione della domanda. Per questo, è consigliabile non procrastinare troppo la presentazione della domanda per le 150 preferenze in attesa di avere maggior informazioni circa le disponibilità.

Presentare la domanda nei primi giorni, o nella fase centrale, costituisce comunque una scelta ideale per evitare di incorrere in malfunzionamenti del sistema o di connettersi quando c’è un picco di accessi che potrebbe complicare la connessione ai server del ministero e rendere difficile l’invio.

Le immissioni in ruolo da gps sostegno

Ma allora non è proprio possibile conoscere le disponibilità per le immissioni in ruolo da GPS sostegno nella propria provincia? In linea di massima è bene partire dal presupposto che sarà difficile avere un quadro completo.

E’ un problema di tempistiche e di sovrapposizione di procedure: le disponibilità non sono note di solito durante la presentazione della domanda per le max 150 preferenze ( che quest’anno è stata anche anticipata rispetto al solito, terminando prima dell’inizio di agosto), perché le nomine da GPS avvengono solo nel momento in cui ci sono posti residui dopo le immissioni da graduatorie ad esaurimento (GAE) e da graduatorie di merito.

Le prime disponibilità

Solo in seguito tocca al ricorso alle GPS. Qualche possibilità di conoscere le disponibilità c’è grazie al lavoro di alcuni Uffici Scolastici Regionali che potrebbero essere più virtuosi rispetto ad altri, decidendo di pubblicare disponibilità iniziali. Il problema è che non ci sono certezze che siano disponibilità che saranno poi effettivamente in elenco per l’algoritmo.