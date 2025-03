Concorso scuola 2025: niente graduatorie pubblicate per l’accesso all’orale, ne elenchi intermedi

Con la conclusione delle prove scritte inerenti il concorso scuola 2025, il PNRR2, i candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo di 70 che li tiene in gioco per l’orale, sono in attesa di conoscere sia per il bando DDG n. 3060/2024 per infanzia e primaria, sia per il bando DDG n. 3059/2024 per la scuola secondaria, se sono riusciti ad accedere alla prova orale.

Gli elenchi intermedi

In questo senso viene confermato quanto si era già detto in fase di presentazione del concorso, e cioè che il ministero non ha in programma di pubblicare una graduatoria dei docenti ammessi all’orale dopo la prova scritta. Per visionare una graduatoria bisognerà attendere la conclusione del concorso stesso, quindi quella finale che conterrà i candidati vincitori corrispondenti al numero di posti a bando.

Per il resto nessuna graduatoria in programma, ne pubblicazione di elenchi intermedi.

Lo specifica il ministero stesso, spiegando che verrà pubblicato sul sito dell’USR di riferimento che gestisce la prova orale solo il punteggio minimo di accesso alla prova stessa. Non ci saranno altri riferimenti. Poi dopo questo passaggio, gli elenchi saranno trasmessi alle singole Commissioni che provvederanno alla predisposizione delle prove orali.

Il titolo per Gps e GI

Per accedere alla prova orale, bisogna rientrare tra i candidati che hanno raggiunto almeno 70/100 nella prova orale, a patto di rientrare nel numero di ammessi purché si faccia parte del voto minimo per raggiungere il triplo dei posti a bando.

Per visionare il proprio risultato di eventuale ammissione alla prova orale, bisognerà fare riferimento alla Piattaforma Concorsi e procedure selettive. Il raggiungimento del punteggio di almeno 70/100 è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere all’orale e non dà punteggio per le graduatorie, né costituisce titolo.

Si può spendere il titolo in GPS e GI solo se si superano tutte le prove.