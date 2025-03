Percorsi abilitanti 2025: tre anni di servizio su sostegno non danno accesso ai percorsi da 30 CFU per le classi disciplinari

Chi ha maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui almeno uno specifico sulla classe di concorso di interesse, può accedere al percorso da 30 CFU. Il secondo ciclo dei percorsi abilitanti docenti è in fase di avvio, ma per il momento non si conoscono ancora le date ufficiali di partenza, en tantomeno nei decreti da parte del ministero è stato inserito alcuna data di termine entro il quale i percorsi stessi devono essere completati.

I tre anni su sostegno

In linea generale, in ogni caso, l’obiettivo è quello di consentire l’abilitazione ai partecipanti entro la fine di quest’anno scolastico per permettere poi la partecipazione alle procedure di immissioni in ruolo in vista del prossimo anno scolastico.

In base alla normativa, invece, il servizio svolto su sostegno non è considerato specifico per le classi di concorso disciplinari. Di conseguenza, tre anni di servizio su sostegno non consentono l’accesso ai percorsi da 30 CFU per l’abilitazione su una classe di concorso.

Per quanto riguarda la compatibilità con i percorsi Indire per il riconoscimento del titolo estero, occorre attendere i regolamenti ufficiali. È probabile che entrambi i percorsi prevedano l’obbligo di frequenza, rendendo complessa la possibilità di seguirli contemporaneamente. Ne sapremo di più nei prossimi giorni quando queste singole casistiche saranno oggetto di normativa da parte del ministero.