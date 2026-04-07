Ponti scuola 2026: ghiotta occasione da 4 giorni con quello del 2 giugno

Archiviate le festività pasquali, con gran parte degli studenti che devono ancora fare rientro in classe in virtù del giorno successivo a Pasquetta concesso come giorno di riposo extra, la volata finale che porterà alla fine dell’anno scolastico non vivrà altri periodi di pausa lunghi.

Le prossime festività

Restano festività isolate, con il calendario 2026 che, in questo senso, fino a giugno, non si rivela troppo favorevole per chi spera in qualche lungo ponte in virtù della concomitanza dei giorni di festa con giorni della settimana poco strategici.

In ordine di tempo, la prossima festività in programma è quella del 25 aprile, ma quest’anno cade di sabato, impedendo qualunque tipo di ponte e rappresentando un’occasione mancata per chi di sabato già non va a scuola. Non male invece per chi a scuola di sabato ci va, e dunque potrà beneficiare di un weekend pieno di astensione dalle lezioni.

Appuntamento poi per il 1° maggio, e in questo senso la collocazione di venerdì diventa un po’ più interessante. Weekend sicuramente lungo per chi di sabato non va a scuola e occasione di ponte per chi invece il sabato abitualmente fa lezione. Dipenderà dalle decisioni dei singoli istituti e dalle singole regioni. È il caso di Piemonte, Puglia, Veneto e Marche, oltre alle Province autonome che hanno già sancito la sospensione delle lezioni sabato 2 maggio.

Il ponte del 2 giugno

Infine, ultimo giorno di festa fissato a ridosso della conclusione dell’anno scolastico per il 2 giugno. Qui le cose si fanno più interessanti, considerato che si potrebbe pensare a un ponte esteso. La Festa della Repubblica, infatti, nel 2026 cade di martedì. Molte regioni hanno deciso di sospendere le lezioni anche lunedì 1° giugno, concedendo in questo modo un ponte che può arrivare fino a quattro giorni per chi di sabato non fa lezione. Ma si tratta di una scelta non ufficiale a livello regionale: bisognerà fare riferimento alle decisioni dei singoli istituti.

FAQ

1. Ci saranno altre vacanze lunghe dopo Pasqua 2026?

No, non sono previste pause lunghe: solo festività isolate fino alla fine dell’anno scolastico.

2. Il 25 aprile 2026 permette di fare ponte?

No, perché cade di sabato e non consente giorni aggiuntivi di pausa per chi non frequenta il sabato.

3. Il 1° maggio 2026 offre possibilità di ponte?

Sì, cade di venerdì e può creare un weekend lungo o un ponte, a seconda delle decisioni di scuole e regioni.

4. Quali regioni hanno previsto la sospensione il 2 maggio?

Piemonte, Puglia, Veneto e Marche, oltre alle Province autonome.

5. Il 2 giugno 2026 permette un ponte lungo?

Sì, cade di martedì e in molte scuole potrebbe essere accompagnato dalla sospensione del 1° giugno, creando fino a quattro giorni di pausa.