Riscatto gratuito della laurea scuola: 900 euro per anno universitario, Anief sollecita esame della proposta di legge S 1413

Un segnale importante in ottica riscatto gratuito della laurea, ma su una platea ancora troppo limitata di beneficiari. L’INPS ha pubblicato le linee guida per quel che riguarda la possibilità offerta ai militari, con estensione concessa agli ufficiali dei forestali.
900 euro l’anno
È però una buona occasione per riprendere la questione in ottica personale scolastico, con Anief che torna a cavalcare un vecchio cavallo di battaglia (oltre ai buoni pasto e al doppio canale di reclutamento), a poche settimane dal rinnovo di contratto scuola, parte economica.
Anief rivolge un appello diretto all’Ufficio di presidenza della X Commissione del Senato per chiedere di avviare con urgenza, a un anno dalla sua presentazione, l’esame della proposta di legge S 1413.
L’obiettivo è assicurare il riscatto della laurea almeno agevolato anche al personale del comparto Istruzione e Ricerca. Al contrario delle cifre considerevoli necessarie oggi per procedere, il riscatto agevolato della laurea consentirebbe di accedere al beneficio con un esborso di circa 900 euro per anno universitario svolto.
FAQ
1. A chi è stato riconosciuto il riscatto gratuito della laurea secondo le nuove indicazioni dell’INPS?
Attualmente ai militari, con estensione anche agli ufficiali dei forestali.
2. Il personale scolastico può accedere al riscatto gratuito della laurea?
No, al momento non è previsto. Si chiede però di estendere almeno il riscatto agevolato anche a scuola e ricerca.
3. Cosa chiede il sindacato Anief?
Di avviare l’esame della proposta di legge S 1413 per introdurre il riscatto della laurea agevolato nel comparto istruzione.
4. Quanto costerebbe il riscatto agevolato della laurea?
Circa 900 euro per ogni anno universitario riscattato.
5. Qual è l’obiettivo della proposta di legge?
Ridurre i costi attuali del riscatto e renderlo accessibile anche al personale scolastico.