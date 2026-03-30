Vacanze Pasqua 2026 scuola e ponti: tutte le date fino a fine anno

E’ iniziata la settimana che porterà alle vacanze di Pasqua, una settimana corta a seconda delle regioni ma non solo. Infatti ogni istituto può decidere autonomanente se allungare o meno i giorni previsti dal calendario regionale, per recuperare magari giorni in più di lezione a inizio anno. In generale, le lezioni saranno sospese dal 2 al 7 aprile, poi calendario con stop brevi tra festività e ponti fino a giugno.

Pausa di Pasqua: le date regione per regione

Nel 2026 la pausa pasquale interesserà quasi tutte le scuole italiane tra giovedì 2 e martedì 7 aprile, con ritorno in aula previsto, nella maggior parte dei casi, per mercoledì 8.

Ci sono però alcune variazioni locali: in Liguria le lezioni riprenderanno già il 7 aprile, mentre nelle province di Trento e Bolzano la sospensione si prolungherà fino all’8 aprile compreso.

Dopo Pasqua calendario più frammentato

Concluso lo stop di aprile, il calendario scolastico non prevede più pause lunghe, ma solo singole festività e qualche ponte.

Il 25 aprile, Festa della Liberazione, nel 2026 cade di sabato e non comporta modifiche per chi segue la settimana corta. Il 1° maggio, invece, cade di venerdì e consente in diverse regioni qualche giorno consecutivo di pausa.

Situazione simile per il 2 giugno, Festa della Repubblica, che cade di martedì: in molte regioni è stata prevista anche la sospensione delle lezioni il giorno precedente, lunedì 1° giugno.

Stop aggiuntivi in alcune regioni

Accanto alle festività nazionali, alcune regioni hanno inserito ulteriori giornate senza lezioni.

In Trentino-Alto Adige è previsto uno stop anche il 24 aprile, mentre in Sardegna è stata programmata una giornata di pausa aggiuntiva il 28 aprile.

Il periodo tra primavera e fine anno scolastico sarà quindi caratterizzato da brevi sospensioni distribuite nel tempo, senza altri periodi lunghi di pausa.

FAQ

1. Quando sono le vacanze di Pasqua 2026 per le scuole?

In generale dal 2 al 7 aprile, con rientro in classe l’8 aprile nella maggior parte delle regioni.

2. Ci sono differenze tra le regioni per la pausa pasquale?

Sì. In Liguria si rientra il 7 aprile, mentre a Trento e Bolzano la pausa arriva fino all’8 aprile compreso.

3. Le scuole possono modificare il calendario delle vacanze?

Sì. I singoli istituti possono adattare il calendario, ad esempio prolungando o riducendo le sospensioni per esigenze organizzative.

4. Ci saranno altri periodi di vacanza lunghi dopo Pasqua?

No. Dopo Pasqua ci saranno solo festività singole e ponti, senza altre pause prolungate.

5. Quali ponti sono previsti tra aprile e giugno 2026?

Il 1° maggio (venerdì) e il 2 giugno (martedì, con possibile ponte il 1° giugno) offriranno occasioni di sospensione delle lezioni in diverse regioni.