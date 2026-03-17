Vacanze di Pasqua 2026 scuola: le date previste, poi possibile lungo ponte per il 2 giugno

Si avvicinano le vacanze di Pasqua 2026, con pause differenziate a seconda delle regioni in virtù dell’ormai nota autonomia, ma non sarà l’ultima occasione di pausa prima delle fine dell’anno scolastico. In calendario infatti questa prima parte di 2026 riserva alcuni interessanti ponti, tre per la precisione.

Le vacanze di Pasqua andranno dal 2 al 7 aprile nella maggior parte d’Italia. Ma ci sono differenze a seconda delle regioni. Uguali per tutti invece i successivi giorni di festa singola, quelli del 25 aprile, 1° maggio e un possibile ponte lungo per il 2 giugno.

Vacanze di Pasqua: stop alle lezioni dal 2 al 7 aprile

Nella maggior parte delle regioni italiane, le scuole resteranno chiuse da giovedì 2 a martedì 7 aprile, con rientro in classe fissato generalmente per mercoledì 8 aprile. La Pasqua cadrà domenica 5 aprile, seguita dal Lunedì dell’Angelo il 6 aprile, giornate in cui la chiusura degli istituti è prevista su tutto il territorio nazionale.

Non mancano però alcune differenze locali: in Liguria le lezioni riprenderanno prima, già dal 7 aprile, mentre in Trentino la pausa si estenderà fino all’8 aprile compreso.

Le festività primaverili e il possibile ponte di giugno

Dopo Pasqua, il calendario prevede altri possibili ponti importanti: si comincia con il 25 aprile, Festa della Liberazione, ilpoi il 1° maggio, Festa del Lavoro e infine il 2 giugno, Festa della Repubblica.

Nel 2026 il 2 giugno cade di martedì, e diverse regioni stanno già valutando o hanno previsto la sospensione delle lezioni anche lunedì 1° giugno, creando un possibile ponte di quattro giorni a ridosso della fine dell’anno scolastico.