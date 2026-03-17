Precari scuola, Valditara: assunzioni per 156mila docenti e 40mila sul sostegno in formazione

Il ministro Valditara annuncia nuovi numeri su sostegno e stabilizzazioni: formazione per 40mila docenti e 156mila assunzioni tra personale scolastico. Le dichiarazioni arrivano all’indomani della chiusura della procedura di aggiornamento delle domande Gps per il prossimo biennio e in concomitanza con l’avvio della procedura di domande per la mobilità.

Non solo: proprio oggi si è sbloccata la situazione relativa agli elenchi regionali per il ruolo validi dal prossimo anno scolastico, con il parere del Cspi che ha dato il via libera alla bozza di decreto. Decreto che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, con finestra temporale per la presentazione delle domande per gli elenchi regionali che dovrebbe essere messa in calendario subito dopo la fine della procedura riservata alla mobilitò, dunque ad aprile. Ma sono tutte date ancora da comunicare e annunciare ufficialmente.

Valditara: “Formazione sul sostegno in tutta Italia”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha illustrato i dati relativi agli interventi sul personale scolastico, con particolare riferimento al sostegno.

“Stiamo specializzando in tutta Italia 40.000 docenti sul sostegno”, ha dichiarato, sottolineando come l’obiettivo sia quello di migliorare la qualità dell’insegnamento e rafforzare il supporto agli studenti con disabilità.

Secondo il ministro, si tratta di una misura innovativa che punta a qualificare ulteriormente il sistema scolastico, ampliando il numero di insegnanti specializzati.

Assunzioni: 156mila tra docenti e personale Ata

Nel suo intervento, Valditara ha fornito anche i dati sulle assunzioni complessive nel comparto scuola.

“In tutta Italia abbiamo assunto 156mila fra docenti e personale Ata precario”, ha affermato, evidenziando come una quota significativa di queste stabilizzazioni abbia riguardato anche la Calabria.

Il piano di assunzioni, secondo il ministro, rappresenta un passaggio rilevante per ridurre il precariato e garantire maggiore continuità didattica nelle scuole.

“Una svolta per la scuola italiana”

Valditara ha anche sottolineato il valore complessivo delle misure adottate, parlando di un momento di cambiamento per il sistema scolastico.

“La scuola calabrese e la scuola italiana sono a una importante svolta”, ha dichiarato, indicando nel rafforzamento del personale e nella formazione sul sostegno due degli elementi centrali delle politiche in corso.