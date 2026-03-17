Tfa sostegno XI ciclo 2026: decreto tra maggio e giugno, avvio lezioni a settembre

Dopo una serie di ritardi e rinvii, si è finalmente sbloccata una serie di situazioni relative alla scuola italiana che consentiranno di avviare procedure indispensabili in vista del prossimo anno scolastico. Prima i percorsi abilitanti, poi il secondo ciclo Indire, infine il decreto in arrivo per gli elenchi regionali per il ruolo, che avranno precedenza anche sulle assunzioni da prima fascia sostegno GPS.

L’XI ciclo Tfa

Nel frattempo si è conclusa la procedura di presentazione delle domande per le graduatorie GPS ed è stata avviata quella per la mobilità. Se ci sono già certezze per il secondo ciclo Indire di specializzazione sul sostegno, le incertezze riguardano ancora il “parente stretto”, il TFA ordinario.

Quest’anno è previsto l’XI ciclo. TFA e corsi Indire costituiscono il doppio canale di specializzazione sul sostegno voluto dal ministro Valditara, oggetto di numerose critiche già dal primo ciclo. Il fatto che il secondo ciclo sia stato ulteriormente abbreviato da un minimo di quattro a tre mesi per riuscire a concluderlo entro giugno e consentire lo scioglimento della riserva non ha fatto che alimentare ulteriori polemiche da parte di chi lo ritiene inadeguato rispetto al TFA, più oneroso economicamente e più impegnativo sul piano formativo.

Decreto tra maggio e giugno

Anche quest’anno il TFA consentirà di garantire ai suoi partecipanti competenze pedagogiche, didattiche e metodologiche specifiche, finalizzate a promuovere un’effettiva inclusione scolastica e assicurare il diritto allo studio degli studenti con bisogni educativi complessi.

Come detto, le tempistiche sono ancora da verificare, ma in base a quanto avvenuto in passato il decreto ministeriale utile a consentire alle università l’autorizzazione a bandire i percorsi per i singoli gradi di scuola dovrebbe essere emanato tra maggio e giugno 2026. Dopo il decreto, ogni ateneo pubblicherà il proprio bando, completo di tutte le informazioni utili. L’avvio dei percorsi dovrebbe essere fissato a settembre, con conclusione entro giugno 2027.