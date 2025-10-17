Cedolino docenti ottobre 2025: disponibile nell’area riservata, pagamento il 23 in attesa di aumenti e saldo degli arretrati

La prossima settimana è previsto il pagamento dello stipendio di ottobre per il personale scolastico. Data confermata a giovedì 23 ottobre, Nel frattempo però i dipendenti della scuola possono iniziare a visionare il cedolino Ancora non visibile per tutti) nell’area riservata di NoiPA.

Cedolino visibile nelle prossime ore per tutti

Come mai il cedolino della mensilità di ottobre 2025 non è ancora disponibile per tutti? Non è una circostanza che deve preoccupare: ogni mese il caricamento dell’importo da parte di Noipa non avviene in contemporanea per tutto il personale ma avviene a scaglioni. Nessuna preoccupazione dunque per quanti ancora non riescono a visualizzarlo, il sistema dovrebbe allinearsi per tutti nelle prossime ore, entro domani al massimo.

La busta paga di ottobre è in linea con le ultime, dunque non ci dovrebbero essere sostanziali novità né in positivo né in negativo. E’ sempre presente l’indennità di vacanza contrattuale, raddoppiata per tutti a partire dallo scorso luglio, in attesa del rinnovo del contratto scuola che porterà nuovi aumenti e il saldo degli arretrati.

Le novità di ottobre

Le uniche novità di ottobre potrebbero riguardare per alcune categorie di dipendenti il pagamento per ruoli come coordinatore, segretario, funzione strumentale oppure gli Esami di Stato.

Il cedolino è disponibile (o lo sarà nelle prossime ore) per docenti e ATA assunti a tempo indeterminato, anche neoassunti, e docenti e Ata con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 2026. Per questi ultimi, però, solo se il loro contratto è stato caricato in tempo utile per il pagamento.

Il rinnovo del contratto

A fine ottobre nuovo incontro all’Aran per il rinnovo del contratto scuola tra sindacati e ministeri. L’obiettivo è chiudere prima possibile, a tal proposito Anief ha proposto di scindere la parte normativa da quella economica per accelerare il pagamento di aumento di stipendio e arretrati.