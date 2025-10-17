Graduatorie idonei Pnrr, nei prossimi giorni accesso ai dati progressivamente esteso a tutti gli ambiti territoriali

Porta molte novità il decreto scuola, molte ampiamente anticipate dall’Onorevole Mario Pittoni che si era esposto in prima persona assicurando il buon esito di quelle che lui stesso definisce “battaglie” per i diritti dei docenti. Praticamente tutti gli obiettivi sono andati a buon fine, l’ultimo in ordine di tempo l’accesso alle graduatorie dei partecipanti al Pnrr 1.

La proroga delle assunzioni da prima fascia sostegno Gps

Lo conferma sui social il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato: “Anche stavolta la quasi totalità delle anticipazioni sulle battaglie che mi hanno visto impegnato nell’ultimo periodo, sono confermate”.

Nei giorni scorsi, era andata a buon fine anche la conferma del secondo ciclo dei corsi abbreviati per la specializzazione sul sostegno di triennalisti e specializzati estero. Conferma anche per la conferma anche per il prossimo anno della possibilità di assunzioni per scorrimento della prima fascia sostegno Gps e della mini call veloce: “L’ultima che si sta concretizzando dopo l’estensione dei corsi Indire, la proroga delle assunzioni su sostegno da GPS”.

Buone notizie anche per la proroga della validità del diploma Itp, con i possessori di questo titolo che potranno partecipare al prossimo concorso scuola Pnrr 3 le cui iscrizioni si stanno svolgendo in questi giorni, fino al 29 ottobre. Pittoni spiega anche che “il decreto con queste e altre novità è stato appena approvato in prima lettura al Senato e non subirà modifiche alla Camera”.

Graduatorie già disponibili in area riservata

E poi come detto l’ultima novità riguarda gli idonei del concorso Pnrr1, che possono finalmente iniziare a visionare nell’area riservata la loro posizione in graduatoria, possibilità già consentita agli idonei del concorso Pnrr 2.

Una possibilità arrivata in ritardo, secondo alcuni, ma un ritardo che ha comunque una giustificazione: “I prossimi giorni l’accesso ai dati sarà progressivamente esteso a tutti gli ambiti territoriali. Il ritardo è dovuto al fatto che a quel tempo nessuno si aspettava che ce l’avremmo fatta a riottenere le graduatorie di merito anche per i concorsi Pnrr. Pd e M5s, d’intesa con Bruxelles, avevano cancellato la figura stessa dell’idoneo ora recuperata”.