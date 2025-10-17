Inserire i figli a carico nella domanda per il Pnrr 3 potrebbe fare la differenza tra ottenere il posto oppure no

Ancora poco più di dieci giorni per presentare domanda di partecipazione al prossimo concorso scuola Pnrr 3, in programma per la fine dell’anno (prove scritte probabilmente già prima di Natale, ma le date sono ancora da ufficializzare). Chi è in possesso dei requisiti (o chi li otterrà, iscrivendosi con riserva come nel caso dei corsisti Indire e dei partecipanti al secondo ciclo dei percorsi abilitanti, fuori terzo ciclo e Tfa), ha ancora tempo fino al 29 ottobre per presentare domanda.

I figli a carico

Molti gli aspetti da valutare in ottica di presentazione della domanda, è il caso ad esempio di chi possiede più di un requisito di accesso (tre anni di servizio e abilitazione) e deve decidere qual è il più conveniente cui fare ricorso. La domanda da compilare per la partecipazione al concorso consente anche di dichiarare figli a carico. Una possibilità però che non influisce sul punteggio che si ottiene in graduatoria al termine delle prove.

Dunque è possibile inserire i figli a carico, anche se non attribuiscono punteggio. Si tratta infatti di una preferenza, ma non di un titolo valutabile.

Per essere validi come figli a carico, devono avere meno di 24 anni e reddito annuo inferiore a 4.000 euro o figli di 24 anni o più con reddito annuo inferiore a 2.450 euro.

A cosa serve la preferenza

Ma a cosa serve allora inserire i figli a carico se non conferiscono alcun punteggio in ottica graduatoria. L’aver inserito questa preferenza potrebbe tornare molto utile in caso di parità di punteggio, per far prevalere l’aspirante che le possiede. Vale dunque la pena, se si possiede il requisito, inserirlo nella domanda perché potrebbe fare la differenza tra l’ottenimento o meno del posto in questa specifica circostanza.

Oltre a quella relativa ai figli a carico, ci sono anche altre preferenze riservate a invalidità o militari. L’elenco completo è disponibile in fase di compilazione della domanda: chi ne ha diritto, per inserire il singolo titolo dovrà espandere la voce corrispondente e inserire le informazioni richieste dal sistema, salvando poi le preferenze inserite.