Terzo ciclo percorsi abilitanti: sia per vincitori di concorso con nomina finalizzata al ruolo, sia ordinari per nuovi aspiranti

Non saranno utili per partecipare al concorso scuola Pnrr 3 (niente iscrizione con riserva, al contrario di quanto concesso ai secondo ciclo), ma nel 2026 prenderanno il via i percorsi abilitanti del terzo ciclo. Appuntamento importantissimo, soprattutto alla luce del fatto che ormai i concorsi scuola sono extra fase transitoria, per cui per iscriversi è necessario essere in possesso dell’abilitazione (o dei tre anni di servizio, come in occasione della prossima procedura bandita per fine anno).

Due tipi di destinatari

E’ ormai ufficiale l’attivazione dei nuovi percorsi abilitanti per l’anno accademico 2025/2026. Quali sono le tipologie di corsi previste? Sappiamo che il terzo ciclo del sistema di formazione e abilitazione degli insegnanti valido per l’anno accademico 2025/2026 comprenderà sia i corsi pensati per i vincitori di concorso neoassunti da concorsi PNRR nel 2025/26 con nomina finalizzata al ruolo, sia quelli ordinari per nuovi aspiranti.

Sono in tutto quattro le tipologie principali di percorso strutturato dal ministero.

I percorsi previsti

Il più impegnativo è sicuramente quello da 60 CFU ordinario cui prenderà parte il corpo docente in possesso del titolo di accesso all’insegnamento. Sono riservati anche a coloro i quali sono iscritti a un corso di laurea magistrale a ciclo unico (al 4° o 5° anno).

Ci sono poi i percorsi da 30 CFU cui potranno prendere parte i docenti con tre anni di servizio (statali o paritari) negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno specifico o docenti che hanno partecipato al concorso straordinario bis.

Per quel che riguarda i percorsi da 30 CFU, ci sono anche quelli pensati per i vincitori di concorso neoassunti PNRR con almeno tre annualità di servizio, di cui una specifica.

Infine ci sono i percorsi da 36 CFU per vincitori di concorso PNRR neoassunti in possesso dei 24 CFU o per ITP che non dispongono di crediti universitari.

Percorso per chi è già abilitato

C’è anche un altro tipo di percorso, quello ex articolo 13 del DPCM, pensato per chi è già abilitato o specializzato sul sostegno e ha bisogno di ottenere una nuova abilitazione. Per questo percorso, non è previsto limite di fabbisogno.