Percorsi abilitanti da 30 cfu: titolo entro il 31 gennaio 2026, Ministero pubblica ufficialmente il via libera all’iscrizione con riserva al Pnrr 3

Sono ancora aperte le iscrizioni al concorso scuola Pnrr3, e ci sarà tempo fino al prossimo 29 ottobre per inoltrare la propria istanza di partecipazione. Approfittando delle due settimane ancora disponibili, il Ministero fa chiarezza con la pubblicazione di una nuova FAQ inerente la possibilità di iscrizione con riserva per chi frequenta i percorsi abilitanti da 30 cfu.

Chiarimenti sulle iscrizioni con riserva

La pubblicazione della FAQ è di oggi 16 ottobre, e si riferisce ai candidati della scuola secondaria che vogliono partecipare al concorso docenti PNRR3, con scadenza della finestra temporale utile per l’iscrizione fissata per il 29 ottobre alle ore 23:59.

Il chiarimento si riferisce alla possibilità di presentare l’iscrizione con riserva da parte dei docenti iscritti ai percorsi abilitanti universitari e accademici per l’anno accademico 2024/2025.

Il Ministero ha chiarito che la riserva non si limita ai corsi previsti dall’articolo 2-bis del D.Lgs. 59/2017, ma si estende anche ai percorsi abbreviati disciplinati dall’articolo 2-ter dello stesso decreto legislativo, quelli da 30 cfu. Questo significa che anche i candidati che stanno frequentando questi corsi potranno presentare la domanda. Resta sempre un’iscrizione con riserva, e qui scatta l’obbligo di conseguire l’abilitazione entro il 31 gennaio 2026.

Confermata la possibilità di partecipazione

Un chiarimento importante considerato che la questione era stata oggetto di dibattito e di dubbi nei giorni scorsi. In realtà le organizzazioni sindacali avevano già anticipato questa possibilità, ma adesso arriva il chiarimento ufficiale: via libera dunque alla possibilità di presentazione della domanda di iscrizione con riserva anche per chi non ha ancora ottenuto il titolo abilitante ma è regolarmente iscritto ai percorsi formativi indicati.

Per inoltrare correttamente la domanda, nel corso della compilazione dell’istanza sulla piattaforma online, i candidati dovranno selezionare gli appositi campi riservati all’iscrizione con riserva. Un’altra categoria dunque che si aggiunge alle iscrizioni con riserva, oltre a tutti gli altri frequentanti i percorsi abilitanti del secondo ciclo (non quelli del terzo) e chi partecipa ai Corsi Indire (non il Tfa X Ciclo).