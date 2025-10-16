Finalmente pubblicato l’elenco degli idonei Pnrr 1, è già possibile visualizzare la propria posizione in graduatoria

Come promesso nelle scorse settimane dal Ministero, e confermato dall’onorevole Mario Pittoni sulla sua pagina Facebook in risposta alle richieste di diversi docenti, arriva finalmente la possibilità per i candidati idonei del concorso PNRR1 indetto con DDG n. 2575/203 per la scuola secondaria e DDG n. 2576 per la scuola di infanzia e primaria di visualizzare la propria posizione.

L’elenco degli idonei

Per visualizzare la propria posizione è necessario accedere all’area riservata creata all’interno della piattaforma Concorsi e procedure selettive sezione “Graduatorie”.

L’inserimento dei dati è questione delle scorse ore, per cui, tutti i nominativi potrebbero ancora non essere stati caricati in tutte le regioni. In ogni caso la procedura dovrebbe essere perfezionata nelle prossime ore in modo che tutti gli idonei possano verificare la loro posizione.

La volontà del ministero di consentire a tutti gli idonei la propria posizione è finalizzata a garantire la massima trasparenza, diventata indispensabile alla luce delle ultime normative che consentono lo scorrimento delle graduatorie e l’istituzione dei nuovi elenchi regionali, cui si attingerò per le assunzioni dall’anno scolastico 2026/27. Il meccanismo degli elenchi regionali verrà formalizzato nelle prossime settimane, probabilmente entro la fine dell’anno, con apposito decreto ed entreranno in vigore a partire dal prossimo anno scolastico.

I meccanismi di assunzione degli idonei

In virtù delle ultime normative, al di là del diritto preservato nei confronti dei vincitori che mantengono il diritto all’assunzione, è stato stabilito che gli idonei entro il 30% dei posti hanno diritto all’assunzione nel triennio successivo alla pubblicazione dei posti, se ci sono posti disponibili. Non ci sono invece possibilità di assunzione per gli idonei oltre il 30%, a meno che non beneficino dello scorrimento della graduatoria dei vincitori a causa di rinunce, nell’elenco degli idonei nel 30%.

Ci saranno poi gli elenchi regionali cui potranno iscriversi tutti coloro che hanno superato un concorso dal 2020. Gli elenchi regionali per il ruolo avranno validità a partire dal 2026/27, e consentiranno l’assunzione diretta sui posti eventualmente ancora residui dopo la fase ordinaria.

L’impegno di Pittoni

L’onorevole Pittoni, Responsabile Nazionale Dipartimento Istruzione Lega già Presidente Commissione Cultura Senato aveva ribadito nelle ultime ore che “come per il Pnrr2 le graduatorie saranno accessibili nell’area riservata anche a chi ha partecipato al Pnrr1. Il ritardo è dovuto al fatto che a quel tempo nessuno si aspettava che saremmo riusciti a riottenere le graduatorie di merito anche per i concorsi Pnrr. Il ministero si è comunque impegnato a cercare di renderle disponibili prima delle chiusura delle iscrizioni al Pnrr3“. L’impegno è stato mantenuto.