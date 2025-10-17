Salta il ponte del 1° novembre per la scuola quest’anno, tranne in due regioni

Non verrà certo ricordato come l’anno dei ponti quello in corso, al contrario di quanto avvenuto l’ scorso anno scolastico quando sono state molte le occasioni di prolungare i giorni di vacanza grazie a un incastro di calendario favorevole in più casi.

Festività di sabato

A conferma che quest’anno il calendario non sarà troppo benevolo, arriva subito la prima dimostrazione con la festa del primo novembre, in cui si celebra la festività di Tutti i Santi, che cadrà di sabato. Se da un lato la festività è segnata con il rosso sul calendario, dunque con sospensione delle lezioni in tutto il Paese, il fatto che non coincida con un giorno in settimana preclude di godere di un giorno extra a tutti coloro i quali già il sabato non frequentano la scuola.

Al momento sono molti gli istituti, in particolare nella secondaria, che adottano ormai la “settimana corta”. Il fatto che le lezioni vadano dal lunedì al venerdì impedisce di beneficiare del giorno extra di festa. per loro la festività dell’1 novembre in questo 2025 coincide con un fine settimana già libero, dunque non ci saranno cambiamenti nelle lezioni.

La settimana lunga

Bene invece per i pochi che hanno un calendario delle lezioni spalmato su sei giorni, in virtù della sospensione effettiva delle attività nella giornata di sabato. Niente ponte però, perché sia il lunedì successivo sia il venerdì precedente sarà regolarmente di lezione.

Le eccezioni

Non in tutta Italia, però, considerato che a Bolzano è in programma una sospensione lunga che va dal 25 ottobre al 2 novembre. Compresa quindi anche la festività del 1° novembre. Non si può dunque parlare di ponte, ma poco ci manca. Festività prolungate anche a Trento, dove il 31 ottobre, vigilia di Tutti i Santi, è prevista una giornata di sospensione. La chiusura anticipa di un giorno la festività. In questo modo ci sarà un vero e proprio ponte lungo per il fine settimana.