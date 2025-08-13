Cambiamenti sostanziali nelle prossime Gps con i corsi universitari in deroga, cattedre sul sostegno al minimo senza specializzazione

Ci sono da mettere in conto sostanziali novità nelle prossime graduatorie Gps in virtù dell’attivazione dei corsi universitari in deroga che comporteranno l’arrivo di un gran numero di docenti specializzati nel sistema scolastico italiano. I Corsi Indire per la specializzazione sul sostegno di triennalisti e specializzati estero puntano a risolvere, nelle intenzioni del ministero, il problema degli 80mila docenti privi di titolo che ogni anno ottengono incarico.

La saturazione delle graduatorie

C’è chi teme la saturazione delle graduatorie, alla luce di una innegabile difficoltà nel trovare un incarico già senza di essi. La conseguenza più immediata si vedrà sicuramente nelle GPS dell’anno prossimo, che potranno subire importanti modifiche. Ricordiamo che proprio l’anno prossimo, nel 2026, è previsto l’aggiornamento biennale, in primavera. Sarà l’occasione per il nuovo esercito di specializzati di iscriversi in graduatoria, a pettine, in base al proprio punteggio. Cosa comporterà questo consistente aumento di docenti specializzati, soprattutto sul sostegno?

Le graduatorie a livello numerico aumenteranno notevolmente, e questo significherà più candidati in graduatoria e maggiore concorrenza.

Gli effetti maggiori

I gradi dove questo effetto si manifesterà più concretamente saranno le scuole secondarie di primo e secondo grado. Il provvedimento è stato varato nell’interesse primario degli studenti con disabilità, in modo da consentire loro di avere docenti specializzati in cattedra.

Ci saranno però inevitabili effetti secondari, a cominciare dal fatto che chi non è specializzato difficilmente riuscirà in futuro a ottenere incarichi su sostegno. Conseguenza che è poi l’obiettivo principale del ministero quando ha pensato ai Corsi indire di specializzazione, per contrastare un fenomeno che stride con la necessità degli studenti con disabilità di aver garantita un’istruzione adeguata alle loro necessità.