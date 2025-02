Specializzati sostegno secondaria di secondo grado: rischio aumento del precariato con i Corsi Indire con la saturazione delle graduatorie

Il Ministero e i sindacati stanno discutendo il futuro del sostegno, concentrandosi su due temi principali: i corsi Indire da 30 CFU per specializzare i docenti con tre anni di servizio e la possibilità per le famiglie di confermare il docente di sostegno per l’anno successivo in caso di valutazione positiva.

I sindacati chiedono un’accelerazione nella stabilizzazione dei docenti specializzati, ma restano scettici sui corsi Indire, temendo che aumentino il numero di precari disoccupati anziché risolvere il problema. Insistono invece per mantenere il reclutamento da GPS prima fascia, già applicato con successo per il sostegno e che vorrebbero estendere anche ai posti comuni.

Si è discusso anche della saturazione delle graduatorie per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, che richiede interventi urgenti. In ogni caso, regna incertezza perché, nonostante l’obbligo di completare i 30 CFU entro fine 2025, mancano ancora il decreto attuativo e una data di avvio.

I sindacati criticano il caos nelle GPS dovuto all’Ordinanza 88, che ha creato disparità tra i docenti abilitati con percorsi avviati senza chiarezza. Il Ministero è chiamato a proporre soluzioni per ristabilire un sistema equo.