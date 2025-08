Ci sono molti abilitati nella prima fascia delle graduatorie provinciali oltre agli specializzati sostegno, ecco perchè funzionerebbe il doppio canale di reclutamento

Anief torna a parlare di doppio canale di reclutamento, richiesta che viene fatta da anni al ministero per trovare una soluzione al problema della supplentite. Non è un caso che si toni a parlare di questa soluzione proprio in questi giorni, in cui gli uffici scolastici sono alle prese con la procedura di assunzione straordinaria da GPS sostegno, in caso di residui rispetto alle immissioni in ruolo ordinarie.

Scorrimento Gps non interessa tutti i gradi di istruzione

Una procedura avviata ad agosto in seguito alle procedure di immissione in ruolo da graduatorie di merito e graduatorie di esaurimento. Una procedura che viene prima della mini call veloce di ferragosto e che non interesseranno tutti i gradi di istruzione per tutte le province. Poi a fine agosto ci sarà l’avvio dell’algoritmo per le supplenze.

Una procedura che sta evidenziando ancora una volta i limiti di questi rimedi al precariato storico, in virtù di un numero insufficiente di posti disponibili nonostante le tante cattedre che puntualmente sono poi vacanti a settembre e che vengono assegnate mediante supplenza.

Il presupposto per il doppio canale di reclutamento

Anief ribadisce la necessità di istituire il doppio canale di reclutamento utilizzando eventualmente anche le graduatorie provinciali. Il presupposto da cui parte Il sindacato è che la prima fascia delle graduatorie provinciali include sia docenti specializzati per il sostegno che classi di concorso curricolari con abilitati. Questo porta a pensare che si possa affiancare alla procedura assunzionale tramite concorsi, quella da GPS. Ma per fare questo, bisogna attivare il doppio canale di reclutamento.

Se ne è parlato nelle scorse settimane in commissione al Senato con la proposta della senatrice Bucalo, ma al momento non è arrivata alcuna risposta ufficiale da parte del ministero che possa far pensare a un’istituzione a breve di questo strumento di reclutamento di cui si parla da anni.