Ecco l’avviso ufficiale di oggi del Ministero che comunica l’apertura delle funzioni telematiche per la mini call veloce

Mentre stiamo entrando nella seconda metà della procedura per l’assegnazione delle nomine in ruolo mediante scorrimento della prima fascia Gps sostegno, arriva la comunicazione ufficiale da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito dell’avvio della mini call veloce, procedura telematica che prenderà il via subito dopo le nomine in ruolo da prima fascia gps sostegno.

L’assegnazione su provincia

Con la mini call veloce, prenderà il via la procedura straordinaria finalizzata all’assegnazione dei contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato con assegnazione su provincia.

I docenti destinatari di nomina, avvisati dagli Uffici scolastici, potranno scegliere le sedi scolastiche disponibili.

L’accettazione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla comunicazione della nomina. Sono solo cinque i giorni riservati alla mini call veloce, sempre più del solito considerato che storicamente a questa procedura venivano riservate solo 48 ore. Ma quest’anno la finestra temporale cadrà a cavallo di ferragosto.

La procedura

Per partecipare alla mini call veloce bisognerà presentare istanza per ciascuna graduatoria di provenienza e per una o più province. Devono però appartenere alla stessa regione e dovranno essere diverse rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS.

Tutta la procedura sarà telematica, e bisogna fare riferimento al portale INPA mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services), Credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

I posti disponibili

Quanti posti saranno a disposizione per la mini call veloce? Difficile dirlo, considerato che prima dovranno concludersi le procedure di assegnazione delle nomine mediante scorrimento della prima fascia gps. Non c’è da essere troppo ottimisti, considerato che già la procedura in corso sta riservando non poche delusioni in virtù di numeri abbastanza risicati.