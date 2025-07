Mini call veloce sostegno 2025: pubblicazioni subito dopo la procedura, un paio di giorni per pubblicare i risultati e assegnare la provincia

La collocazione a ridosso di ferragosto è stata già oggetto di critiche, ma quest’anno la procedura per la mini call veloce beneficerà di una finestra temporale più ampia rispetto al solito, con l’avvio delle operazioni fissate per il 14 agosto, che si concluderanno il 19.

A cosa prestare attenzione

Non l’ideale come periodo per chi si sta prendendo qualche giorno di vacanza prima della ripresa dell’anno scolastico a settembre, e potrebbe avere qualche difficoltà a connettersi, magari dall’estero. Un peccato perché la procedura per la mini call veloce, pur non mettendo a disposizione un numero di posti particolarmente rilevante, resta comunque una buona opportunità per chi ambisce al ruolo su sostegno, essendo disposto a cambiare provincia.

E’ per questo importante prepararsi per tempo per capire la strategia migliore per compilare le preferenze per partecipare alla mini call veloce, in modo da non commettere errori e giocarsi al meglio le proprie possibilità di ottenere una cattedra. Purché sia una cattedra che poi possa coincidere con le proprie esigenze.

Le sedi gradite

Infatti spesso partecipare alla mini call veloce senza prestare particolare attenzione alle indicazioni della domanda, comporta il rischio di ritrovarsi con una sede non gradita.

Innanzitutto bisogna partire dal presupposto che per prendere parte alla mini call veloce sostegno non bisogna risultare rinunciatari nella propria provincia. Conviene inserire l’intero codice della provincia nella domanda? Dipende, perché può essere un’arma a doppio taglio.

Inserire l’intero codice, infatti, può comportare il rischio di ottenere poi una cattedra in una scuola in località che si ha difficoltà a raggiungere nella quotidianità dell’impegno scolastico. Quando si procede con la scelta delle preferenze, quindi, la priorità deve essere inserire destinazioni che portano poi a poter svolgere il servizio nelle sedi indicate. L’ideale è quindi inserire solo scuole, distretti o comuni che si ritiene adatti alle proprie e esigenze lavorative.

L’esito della procedura

L’esito della procedura è solitamente veloce: qualche giorno dopo la chiusura della procedura, verranno informati i candidati della mini call veloce con esito positivo. Il sistema è informatizzato e un paio di giorno di gestione consentono di pubblicare i risultati e assegnare la provincia.