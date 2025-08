Pioggia di nomine da Gps sostegno per il ruolo: per le cattedre dei rinunciatari nuovo scorrimento o mini call veloce

Dopo la pubblicazione del primo bollettino per le nomine da GPS per il ruolo da prima fascia sostegno ed elenco aggiuntivo per il ruolo da parte dell’Ufficio Scolastico di Siena, come previsto è arrivata nelle ore successive una pioggia di nuovi aggiornamenti che confermano come i lavori siano in coro e procedano alacremente. C’è tempo per completare la procedura fino al 13 agosto, ma gli uffici scolastici stanno già provvedendo alacremente alla comunicazione delle convocazioni, come ci confermano anche su Facebook i nostri utenti.

Occhio alle mail ma non solo

Poi dopo la chiusura di questa fase, prevista per il 13 agosto, si passerà alla mini call veloce dal 14 al 19 agosto, prevista per i posti che eventualmente residueranno da questa fase. Chi sta ricevendo convocazione in queste ore via mail (ma conviene sempre tenere d’occhio il sito di riferimento), firma una nomina attribuita con incarico a tempo determinato finalizzata al ruolo. Prima però sarà necessario superare l’anno di prova, come prevede l’articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Come detto, conviene tenere d’occhio sia la mail che la comunicazione dei siti degli uffici scolastici perché con la nuova normativa ci sono pochi giorni di tempo per accettare la nomina, solo 5. L’accettazione da parte dei nominati deve avvenire mediante il link presente nella mail di nomina.

Posti dei rinunciatari anche alla mini call veloce

Ogni candidato con diritto di nomina riceve una sede in base alle preferenze espresse nell’ambito delle 150 preferenze, presentate entro il 30 luglio ore 14.00 e valide anche per le assegnazioni gps mediante algoritmo e la conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia.

Chi in questi giorni è destinatario di nomina ma rinuncia non potrà partecipare alle supplenze. Che succede al posto del rinunciatario? Torna nelle disponibilità, ma solo entro l’8 agosto perché devono sempre esserci i 5 giorni di tempo a disposizione del destinatario per accettare o rifiutare. Se non si fa in tempo, questi posti oggetto di rinuncia finiscono nella mini call veloce dal 14 al 19 agosto ore 9.00.