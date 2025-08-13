Via alla Mini call veloce, precedenza a chi è inserito in F1A anche se ha punteggio inferiore rispetto a F1B

Mancano poche ore all’avvio della procedura di assegnazione di posti sul sostegno mediante Mini Call Veloce. Finestra temporale che apre domani mattina 14 agosto e che si concluderà il 19. Ma i docenti interessati alla procedura hanno le idee chiare cica il funzionamento della stessa?

Le precedenze

Se sulle modalità di presentazione della domanda ci sono pochi dubbi, essendo una procedura guidata abbastanza semplice da seguire mediante la piattaforma appositamente predisposta dal ministero su Istanze online, qualche dubbio in più riguarda cosa avverrà successivamente alla chiusura della finestra temporale, quando sarà il momento di stilare la graduatoria degli venti diritto all’incarico.

In particolare, i dubbi riguardano la precedenza tra docenti inseriti in GPS I fascia sostegno e quelli inseriti in elenco aggiuntivo GPS I fascia sostegno, di un’altra provincia, magari con punteggio superiore.

Le due fasce

Secondo la normativa che regolamenta l’assegnazione degli incarichi, la prima fascia GPS per i posti di sostegno prevede la presenza di due tipologie di docenti: ci sono i candidati che hanno ottenuto il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2024 (quelli inseriti a pieno titolo in prima fascia A GPS sostegno (F1A) per il biennio 2024-2026) e quelli inseriti in prima fascia sostegno delle GPS tramite elenco aggiuntivo. Sono quei docenti che sono riusciti a ottenere il titolo di specializzazione su sostegno entro il 30 giugno 2025. Questa seconda categoria di docenti viene inserito nella fascia F1B.

Questo comporta che esiste la prima fascia GPS sostegno F1A, e quella degli elenchi aggiuntivi, in coda, indicata con la sigla F1B.

Questo comporta che al momento dell’assegnazione dell’incarico, tra docente inserito nella fascia F1A e quello appartenente alla fascia F1B, prevale il primo, anche se ha un punteggio inferiore.