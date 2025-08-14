Via oggi alla Mini call veloce sostegno 2025: migliaia di posti per la primaria, nessuna speranza per secondaria secondo grado

Prende ufficialmente il via oggi alle 10 la procedura di presentazione delle domande valide per la mini call veloce sostegno. C’è tempo fino al 19 agosto per presentare la domanda, con la finestra temporale che si chiuderà in tempo utile per dare poi il via alla fase riservata alle assegnazioni provvisorie.

Le disponibilità residue

Ma quante possibilità ci sono di ottenere un posto tramite questa procedura? Come sempre, dipende: sono infatti disponibili migliaia di posti per la primaria, mentre non ci sono speranze per chi cerca posti per la secondaria di secondo grado. Tutte le disponibilità sono state pubblicate alla vigilia dell’avvio della procedura da parte degli uffici scolastici e rese note sui siti ufficiali di riferimento.

La scadenza indicata dal ministero per comunicare le disponibilità, infatti, era stata fissata per il 13 agosto. Confluiscono nelle disponibilità della mini call veloce sostegno anche i posti residui dalla procedura di scorrimento della prima fascia sostegno gps finalizzata al ruolo.

Il pasticcio del primo agosto

Qualche posto in più del previsto in virtù del pasticcio che ha coinvolto la pubblicazione dei bollettini del primo agosto, con nomine assegnate ma poi ritirate perché sbagliate. Tutti posti che sarebbero dovuti confluire poi nel secondo turno di nomina, ma non si è fatto in tempo, mancando i cinque giorni canonici per consentire ai destinatari di accettare o rifiutare la domanda.

Tutti i posti assegnati comunque non vanno persi ma confluiscono appunto nella procedura di mini call veloce sostegno che prende oggi il via.

Il momento migliore per inviare la domanda

Come sempre il consiglio è di evitare le prime ore di apertura della procedura pe evitare di intasare il server. E’ vero che poi arrivano i giorni di ferragosto e il lungo weekend di ponte, ma ci sarà tempo anche la prossima settimana considerato che la finestra temporale, quest’anno un po’ più lunga del solito proprio per la collocazione scomoda, chiude il 19 agosto.

In generale, il consiglio è di evitare le prime ore di apertura della procedura e le ultime, notoriamente caratterizzate da un altro numero di accessi al server. Ecco l’elenco completo delle disponibilità.