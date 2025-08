Niente secondo turno di nomina per lo scorrimento delle gps sostegno, il pasticcio del primo turno fa saltare le tempistche

Era partita con il piede giusto la procedura di assegnazione delle nomine in ruolo da Gps, con molti bollettini pubblicati già il primo agosto, giorno di apertura della procedura, che avevano lasciato ben sperare in una gestione efficiente anche alla luce dei 13 giorni a disposizione degli uffici scolastici coinvolti, apparsi particolarmente celeri.

Gli errori tecnici del sistema informatico

Poi naturalmente per la legge per cui se qualcosa può andare storto, accadrà sicuramente, ecco che è arrivato il pasticcio delle scorse ore per cui molte delle nomine assegnate il 1° agosto sono state ritirate e annullate. Un provvedimento che non è ancora stato motivato a pieno, bollato sotto generici errori tecnici del sistema informatico centrale. Questo ha comportato la necessità per molti Uffici Scolastici di ripubblicare i bollettini nelle scorse ore. La gran parte delle ripubblicazioni è avvenuta tra il 4 e il 5 agosto, altre ripubblicazioni stanno ancora avvenendo in queste ore.

Ma non bisogna dimenticare che la procedura prevede il vincolo dei 5 giorni per l’accettazione della nomina. Questo significa che dalla data di ripubblicazione iniziano i 5 giorni di tempo utili per l’accettazione.

Niente secondo turno di nomina

Questo significa che per le ultime ripubblicazioni di oggi 6 agosto si andrà a finire a un termine ultimo dell’11, proprio a ridosso della conclusione della procedura.

Questo significa che i secondo turno di nomina non potrà essere avviato, perché i successivi destinatari non avrebbero a disposizione i 5 giorni sanciti dalla normativa per accettare. Cosa succederà allora con i posti dei rinunciatari? Non saranno messi a disposizione del secondo turno di nomina, ma andranno a confluire nella procedura di mini call veloce dal 14 in poi. Rendendo questa procedura probabilmente un po’ più interessante di quanto sarebbe stata.

Mini call veloce e algoritmo

Proprio oggi il ministero ha pubblicato l’avviso ufficiale per la mini call veloce che sancisce l’apertura della procedura telematica per le assegnazioni provinciali dal 14 al 19 agosto. Subito dopo si partirà con la fase zero dell’algoritmo.