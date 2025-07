Chi ha rinunciato alle Gps per le Gae avrà precedenza nelle nomine, vengono prima in fase ordinaria

Con la chiusura della finestra temporale utile alla presentazione delle istanze per le max 150 preferenze su Istanze Online, tutta l’attenzione dei docenti precari è rivolta alle possibilità che la stessa potrà offrire tra assegnazione delle supplenze, scorrimento della prima fascia Gps per l’accesso al ruolo e conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia. Tutte parti dell’istanza stessa.

Via allo scorrimento della prima fascia

Da domani, inizia lo scorrimento della prima fascia Gps, poi su posti eventualmente residui si procederà con mini call veloce, a cavallo di ferragosto. Solo a quel punto prenderà il via il conferimento delle supplenze mediante algoritmo, quest’anno con la fase zero preliminare riservata appunto ai docenti destinatari di conferma su sostegno, entro fine agosto.

L’auspicio è che sempre entro fine agosto possa partire anche il primo bollettino riservato a tutti gli altri precari.

Ci sono tra i partecipanti alla procedura anche docenti che hanno deciso di rinunciare alle nomine da GPS, preferendo le GAE. Docenti che puntano ad avere precedenza proprio sulle assegnazioni inerenti le GPS.

L’inserimento in Gae

Infatti la normativa sulle supplenze annuali prevede che le GAE vengono prima, in fase ordinaria. Non è invece previsto che un docente che ha titolo GAE non ottenga il ruolo per poi ottenerlo nella stessa provincia un docente che ha partecipato alla procedura da GPS.

Questo suggerisce che aver fatto la scelta strategica di inserirsi nelle GAE può rivelarsi corretta, dal momento che le GAE hanno precedenza sulle GPS. Infatti, propri i posti residui delle GAE sono quelle che passano successivamente in GPS per essere assegnate mediante algoritmo a chi ha compilato l’istanza per le max 150 preferenze, compresi i docenti destinatari di conferma sul sostegno.