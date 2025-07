Necessario un rinvio delle lezioni per i Corsi Indire sostegno triennalisti, difficoltà nell’ingresso in piattaforma

E’ necessario un rinvio per i Corsi Indire riservati ai triennalisti che vogliono ottenere la specializzazione mediante il nuovo doppio canale voluto dal ministro Valditara, e che nei prossimi mesi dovrebbe consentire di ridurre almeno parzialmente l’abuso di assegnazione di cattedre a studenti con disabilità a chi non ha titolo. A fianco dei corsi per triennalisti, partiranno anche i corsi per gli specializzati estero, oltre naturalmente al Tfa decimo ciclo.

Il rinvio delle lezioni

Ci sarà però da verificare la data di avvio, perché i Corsi che erano previsti per oggi, 31 luglio, sono stati rimandati per quel che riguarda l’inizio delle attività didattiche che consentiranno il conseguimento dei 40 crediti formativi.

Il motivo del rinvio è una serie di difficoltà riscontrare nell’accesso alla piattaforma. Lo conferma sul proprio sito Indire spiegando che: “Stiamo intervenendo col fornitore per consentire l’accesso a tutti i docenti che stanno avendo delle difficoltà nell’ingresso in piattaforma. Seguirà un aggiornamento alle ore 13,30 per indicazioni sull’inizio delle attività formative”.

“Si specifica che l’accesso alla formazione deve avvenire attraverso le credenziali utilizzate per accedere al sistema GOMP. Le credenziali verranno ricomunicate singolarmente ai docenti anche via email. Eventuali accessi in aula in modalità differenti non permetteranno il tracciamento delle attività e non saranno riconosciute”.

Si parte domani

Alla fine la decisione è stata quella di posticipare l’avvio. Al momento la data fissata è domani 1 agosto, con la speranza che non ci siano altre problematiche: “Si comunica che la formazione relativa ai percorsi TFA sull’articolo 6 partirà domani, 1° agosto, alle ore 9,00, e seguirà il calendario didattico precedentemente definito. Le attività formative in programma oggi verranno recuperate in una data che verrà comunicata nei prossimi giorni”.

Dunque appuntamento a domani per verificare se effettivamente, come annunciato, ci sarà l’avvio regolare dei corsi o se saranno necessari ulteriori rinvii che al momento non sembrano però in programma.