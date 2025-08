Ecco l’elenco dei posti disponibili per provincia e scuola per le assunzioni per il ruolo da GPS sostegno

Terminata la fase di presentazione delle domande, prende il via in queste ore prende il via lo scorrimento della prima fascia Gps sui posti ancora disponibili dopo le immissioni in ruolo. La prima fase delle immissioni in ruolo per il personale docente relativa al prossimo anno scolastico, che prende il via tra un mese esatto, l’a.s. 2025/26, si è conclusa ieri 31 luglio.

La fase di immisisoni in ruolo

E’ stata una fase riservata al lavoro degli Uffici Scolastici che hanno fatto ricorso a GAE e graduatorie dei concorsi per assegnare i posti relativi al contingente assegnato e distribuito a livello regionale per classe di concorso e procedura.

Adesso, fino al 13 agosto, si passa alle assunzioni per il ruolo da GPS sostegno docenti 2025/26 prima fascia, procedura che non ha beneficiato di alcuna proroga e che per questo motivo dovrebbe essere all’ultima edizione, salvo cambi di programmi del ministero. Ricordiamo che questa è la procedura che si vorrebbe istituire anche per i posti comuni, e che costituirebbe quel doppio canale di reclutamento di cui si è discusso nelle ultime settimane al senato in virtù della proposta di legge presentata dalla senatrice Bucalo.

In attesa del doppio canale di relcutamento

Se dovesse passare il doppio canale di reclutamento per il posto comune, è possibile che venga inserito nello stesso contesto anche quello per il sostegno ripristinando la procedura in atto in nelle prossime due settimane che per il momento non è stata prorogata.

Nel frattempo sono disponibili i posti per provincia e scuola dopo la conclusione della procedura di immissioni in ruolo.

Per posti comuni le assunzioni potranno ancora proseguire. Invece per il sostegno, a patto che gli Uffici siano riusciti a concludere in tempo, la normativa prevede che si proceda con l’assegnazione dalle GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo, ai sensi del dm n. 111 del 6 giugno 2024.