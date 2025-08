Pubblicati i primi bollettini di nomina da GPS per il ruolo da prima fascia sostegno ed elenco aggiuntivo per il ruolo 2025

Come previsto, all’indomani della conclusione della fase riservata alla presentazione delle domande per le max 150 preferenze (valida non solo per le convocazioni da algoritmo ma anche per scorrimento gps sostegno prima fascia e conferma docente di sostegno, novità di quest’anno), alcuni uffici scolastici virtuosi hanno già iniziato la pubblicazione dei bollettini con le nomine.

I primi bollettini di nomina

Si tratta delle assegnazione dei primi incarichi da GPS per il ruolo da prima fascia sostegno ed elenco aggiuntivo per il ruolo in base alle sedi disponibili. Il primato quest’anno va all’ufficio Scolastico di Siena, primo a riuscire a pubblicare un bollettino, ma nelle prossime ore è probabile che ne arrivano anche altri.

D’alta parte incombono una serie di scadenze, e proprio per quel che riguarda lo scorrimento delle Gps sostegno prima fascia, bisogna fare i conti con il termine ultimo del 13 agosto, oltre il quale non si potrà andare. Dal giorno dopo, infatti, sui posti eventualmente residui da questa procedura, prenderà il via la mini call veloce che terminerà dopo ferragosto, per la precisione il 17. Quest’anno, anche in virtù della collocazione scomoda, il ministero ha concesso qualche giorno in più rispetto alle solite 48 ore riservate alla procedura per il sostegno negli anni passati.

Dove controllare

Il primo bollettino pubblicato prevede una nomina attribuita con incarico a tempo determinato finalizzata al ruolo previo superamento anno di prova. I docenti nominati prenderanno sevizio dal 1 settembre 2025 fino al 31 agosto 2026, per la classe di concorso e presso l’istituzione scolastica specificate negli allegati ai decreti di nomina.

Importante consultare subito i siti degli uffici scolastici di riferimento o questa pagina che vi stiamo fornendo in aggiornamento, perché la nuova normativa di quest’anno prevede che, in base al DL 45/2025, si debba accettare la nomina, tramite il link presente nella mail che il candidato riceve, entro 5 giorni.

L’accettazione della sede

La sede viene assegnata in base alle preferenze espresse dall’aspirante nella domanda presentata nell’ambito delle max 150 preferenze.

Chi non accetta entro 5 giorni viene considerato rinunciatario. Questo comporta la decadenza dall’incarico. Il posto torna tra i disponibili e può essere nuovamente assegnato per scorrimento, purché ci siano ancora i 5 giorni di tempo utili prima dell’avvio della mini call veloce. Quindi entro l’8 agosto.