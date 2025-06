Domanda 150 preferenze Gps 2025: istanza al buio, disponibilità prima delle preferenze per il ruolo in agosto

Uno dei grandi interrogativi che ogni anno i precari si pongono in vista delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato mediante algoritmo Gps, è se l’inoltro dell’istanza per le 150 preferenze potrà essere effettuato conoscendo le disponibilità dei posti.

Il calendario per i precari in agosto

Come ogni estate, le varie procedure si sovrappongono e diventa difficile per ministero e uffici scolastici gestire la tempistica in modo che si incastrino nel migliore dei modi tutte le situazioni in modo che ogni passaggio sia effettuato con il maggior numero di informazioni disponibili da parte dei candidati coinvolti.

Anche quest’anno sarà così, nonostante storicamente nell’anno intermedio di aggiornamento delle graduatorie gps (quest’anno niente aggiornamento, solo apertura degli elenchi aggiuntivi per l’inserimento in coda alla prima fascia) c’è qualche settimana di respiro in più, soprattutto pensando a quanto avvenuto nel 2024 con la proroga concessa dal ministero, di due settimane, che ha inevitabilmente intasato il calendario.

150 preferenze senza disponibilità

Detto che solo la prova dei fatti potrà fornire certezze, è bene partire dal presupposto che le tempistiche per la pubblicazione delle disponibilità è sempre procedura complessa, è che l’unico vero obiettivo del ministero e degli uffici scolastici e che vengano rese note prima che i docenti coinvolti esprimano le preferenze per il ruolo in agosto.

La procedura prevede infatti che le disponibilità saranno pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali prima dell’avvio delle procedure. Diverso il discorso per le Gps, perché con ogni probabilità, anche quest’anno i precari coinvolti dovranno compilare le 150 preferenze in anticipo, senza conoscere le disponibilità, o al massimo conoscendole solo parzialmente.

La sensazione è in ogni caso che quest’anno il ministero farà il possibile per anticipare al massimo tutta la procedura, considerato che c’è la novità della conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia che necessita dell’emanazione del bollettino zero entro il 31 agosto.