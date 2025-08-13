Pubblicati i primi interpelli per le supplenze docenti dal primo settembre, per situazioni specifiche. Gli Avvisi

A dieci giorni dall’avvio dell’algoritmo Gps che assegnerà i primi incarichi (si comincia con il bollettino zero riservato ai docenti destinatari di continuità, ma entro fine agosto si dovrebbe già partire con i primi bollettini “normali”) ci sono già i primi interpelli, anche se per situazioni specifiche.

La conferma dell’interpello

Ricordiamo che dallo scorso anno, e la procedura è confermata anche per il prossimo anno scolastico che sta per cominciare, l’interpello è il nuovo strumento che ha preso il posto, nelle gerarchie di attribuzione degli incarichi che non è stato possibile assegnare mediante algoritmo e graduatorie di istituto, della messa a disposizione.

Quest’ultimo strumento non del tutto scomparso ma decisamente declassato a livello di importanza e di quantità di impiego. La decisione di dare priorità all’interpello è nata dalla volontà di garantire maggiore trasparenza a tutta la procedura, consentendo ai docenti di venire a conoscenza pubblicamente della disponibilità di una cattedra, prima che questa venga assegnata internamente mediante conferimento del dirigente scolastico a chi ha dato la sua disponibilità come avveniva con la messa a disposizione.

L’interpello-mad

Strumento che si è però rivelato tutt’alto che esente da difetti, soprattutto pe l’incompatibilità emersa con le tempistiche di assegnazione degli incarichi in caso di supplenze di pochi giorni. Per questo è stato istituito lo strumento ibrido dell’interpello-mad, cui i dirigenti hanno potuto fare ricorso per accelerare i tempi.

In vista del prossimo anno scolastico, molte scuole tornano operative e dovranno avere i docenti in cattedra già dal 1° settembre. per questo, non deve sorprendere che siano stati pubblicati i primi interpelli per situazioni specifiche.

Scuole secondarie primo grado indirizzo Montessori

BASILICATA

I.C. L. SINISGALLI DI POTENZA contratti a tempo determinato svolgere le attività di insegnamento, formazione, ricerca e documentazione previste dal D.M. 112 del 6 giugno 2025.

Classi di concorso A028 3 ore

Classe di concorso AM01 1 ora

Domanda entro entro le ore 12:00 del 22/08/2025 – L’Avviso

FRIULI VENEZIA GIULIA

Incarico su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado con la conoscenza della la lingua dei segni (L.I.S.)

Supplente incaricato su posto di sostegno di scuola secondaria di primo grado, che conosca la L.I.S., preferibilmente inserito nelle GPS dell’Ambito Territoriale di Udine, cui conferire una supplenza per 18 ore settimanali + 6 ore settimanali aggiuntive per l’ a.s 2025/2026 + 1 ora settimanale per l’a.s 2025/2026 con decorrenza economica e giuridica dalla presa di servizio fino al 30.06.2026 presso la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli (UD).

Domanda entro 22.08.2025, ore 12.00 L’Avviso