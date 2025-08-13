Entro oggi tutte le disponibilità dei posti liberi su sostegno, da domani mattina via alle domande per la mini call veloce

Domani prende il via la procedura di presentazione delle domande per partecipare alla Mini Call veloce sostegno, per cui quella di oggi diventa una data chiave da parte dei candidati per farsi un’idea dei posti disponibili.
Le disponibilità entro oggi
Proprio il fatto che la procedura prende il via domani 14 agosto, costituisce uno spartiacque da parte del cronoprogramma del ministero che ha informato gli uffici scolastici della necessità di rendere noti tutti i posti disponibili.
Entro stasera, dunque, sarà possibile consultare tutti gli elenchi che verranno resi pubblici sui singoli siti degli Uffici Scolastici Regionali di proprio interesse.
Poi da domani si potrà avviare la procedura di inoltro disponibile fino a martedì 19 agosto (ore 09:00).
Come presentare domanda
La mini call veloce consente ai candidati interessati e aventi diritto di presentare istanza per ciascuna graduatoria di provenienza. La domanda può essere presentata per una o più province, con l’unico vincolo che appartengano alla stessa regione. Fondamentale naturalmente che si tratti di province differenti rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS.
La procedura sarà gestita con modalità interamente online: le domande vanno inviate mediante il portale INPA, allestito all’indirizzo www.inpa.gov.it.
Che disponibilità aspettarsi
Per presentare domanda bisogna essere in possesso di credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure di CIE (Carta di Identità Elettronica). In alternativa va bene anche eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) o credenziali dell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito in corso di validità. Si può accedere anche con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi), il tutto previa abilitazione al servizio “Istanze on line”.
In questo articolo abbiamo parlato delle possibilità di assunzione che è lecito attendersi da questa procedura, ricordando che il pasticcio dell’1 agosto dei bollettini per lo scorrimento delle gps prima fascia sostegno, comporterà il trasferimento di molti posti da questa procedura alla mini call veloce stessa, non essendoci i cinque giorni di tempo previsti dalla normativa per l’accettazione dell’incarico mediante secondo turno di assegnazione.