Dalla settimana prossima domande per il sostegno interprovinciale, le disponibilità per la mini call veloce 2025

Mancano ormai pochi giorni all’apertura delle operazioni per la mini call veloce, al via la prossima settimana con la finestra temporale ufficializzata dal ministero nei giorni scorsi (ma già largamente anticipata a fine luglio) che andrà dal 14 agosto alle ore 10 al 19 agosto alle ore 9.

Chi può presentare domanda

Una finestra temporale che già ha provocato qualche critica per la collocazione a cavallo di ferragosto, ma a compensare la poco felice decisione del ministero c’è almeno il fatto che rispetto alle 48 ore standard degli altri anni questa volta per i docenti interessati ci sarà a disposizione qualche giorno in più.

Potranno presentare domanda per i posti disponibili i candidati che hanno partecipato alle nomine in ruolo da GPS sostegno nella propria provincia con l’istanza per le 150 preferenze, senza aver ottenuto l’assegnazione, a patto di non essere risultati rinunciatari.

Restano fuori tutti quelli che hanno detto ‘no’ alla nomina per preferenze non espresse, gli inseriti con riserva per titolo estero non ancora riconosciuto, chi ha già avuto un incarico a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo per il 2025/26 e chi ha rinunciato alla nomina da GPS sostegno nella provincia di inserimento.

I posti disponibili

Si può presentare domanda per una o più province appartenenti alla stessa regione. Resta il vincolo di scegliere province diverse da quella di inserimento in graduatoria. L’assegnazione della sede avverrà entro il 21 agosto.

Gli aspiranti destinatari della proposta dovranno accettare la nomina entro cinque giorni tramite l’apposito link. La mancata accettazione entro i termini sarà considerata rinuncia e comporterà la decadenza dall’incarico.

Ecco le disponibilità in aggiornamento pubblicate da Orizzonte Scuola.