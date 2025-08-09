Il 23 agosto potrà partire l’algoritmo per le supplenze, anche quest’anno c’è il rischio delle false assegnazioni

Dal 23 agosto prenderà il via il turno zero dell’algoritmo. E’ la prima data disponibile dopo la chiusura delle operazioni di agosto relative allo scorrimento della prima fascia gps sostegno e mini call veloce, seguite dalle assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo.

La celerità degli Uffici scolastici

Il 23 agosto cade di sabato, e questo può far pensare che si possa rimandare al 25 agosto, lunedì. Ma già in occasione dell’avvio dello scorrimento della prima fascia Gps sostegno, gli uffici scolastici ci hanno sorpreso in positivo pubblicando i primi bollettini già il primo agosto, poche ore dopo l’avvio delle operazioni ufficiali.

Poi le cose non sono andate bene in virtù degli errori commessi che hanno portato al dover ritirare e annullare i bollettini di quella data, ma questo è un alto discorso. In virtù della celerità mostrata in questa recente occasione, però, si può pensare che già dal 23 agosto gli uffici scolastici possano partire con la fase zero dell’algoritmo, procedura preliminare destinata alla verifica dei docenti nominabili per la conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia, novità di quest’anno particolarmente contestata.

Il bollettino uno

Questa procedura dovrà concludersi entro fine agosto, e il relativo bollettino zero non sarà reso pubblico, ma sarà solo una procedura interna di verifica. Subito dopo la conclusione della fase zero, si potrà partire con il primo bollettino “normale”, per tutti gli altri docenti che hanno presentato la domanda per le max 150 preferenze.

Anche per questo bollettino, si proverà a partire entro fine agosto.

Le false assegnazioni

Per snellire la procedura tramite algoritmo e agevolare il compito delle segreterie, oltre chi colleghi, gli stessi Uffici Scolastici stanno invitando i candidati che non rientrano più nella procedura di assegnazione delle supplenze a ritirare la domanda di partecipazione alle supplenze per l’a.s. 2025/26.

In questo modo, si riduce il pericolo di “false assegnazioni” a docenti che non potranno accettare la supplenza. E’ il famoso fenomeno per cui il posto viene reinserito nelle disponibilità del turno successivo, falsando i turni dell’algoritmo.