Posti vacanti sostegno infanzia e primaria: la tabella con i 3.864 posti da assegnare mediante scorrimento Gps sostegno prima fascia e mini call veloce

Nonostante i concorsi Pnrr ravvicinati, ci saranno in vista del prossimo anno ben 3.864 posti che saranno ancora disponibili alla fine delle prove per infanzia e primaria. Ma potrebbero essere anche di più, nel caso alcuni candidati che hanno superato la prova scritta non riescano a superare anche quella orale.

Scorrimento Gps sostegno prima fascia

Il numero maggiore di posti disponibili si registra al Nord, con la Lombardia in testa con 1949 posti disponibili da occupare con supplenze o assunzioni da Graduatorie Provinciali.

Per occupare le cattedre vacanti, il ministero nel 2025 procederà con lo scorrimento della GPS sostegno di prima fascia. In questo modo sarà possibile assumere i docenti nelle province da loro scelte. Questa procedura dovrebbe consentire di riequilibrare le mancanze riscontrate.

Grande contributo arriverà dalle assunzioni straordinarie su posto di sostegno, prorogate anche in vista del prossimo anno scolastico. Merito del decreto n. 19/2024, prorogato fino al 31 dicembre 2025.

C’è anche la mini call veloce

I requisiti per partecipare in vista del prossimo anno scolastico include l’inserimento nella prima fascia delle GPS sostegno e la presenza negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia. Niente da fare per i candidati inclusi con riserva, privi del titolo di accesso.

La procedura dovrà consentire l’assegnazione di tutti i posti disponibili dopo le immissioni in ruolo ordinarie (GaE e concorsi, compreso PNRR1), nei limiti del contingente autorizzato dal MEF per l’anno scolastico 2025/26. E’ prevedibile che possano residuare ulteriori posti. In questo caso si potrà fare ricorso alla mini call veloce.