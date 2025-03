Nuovi posti disponibili docenti per settembre 2025: l’elenco aggiornato con le ultime province pubblicate dagli Usr

Dopo il perfezionamento della procedura di presentazione delle domande da parte del personale docente e ATA (scaduta lo scorso 21 ottobre) gli Uffici Scolastici Provinciali stanno proseguendo con la pubblicazione degli elenchi dei posti disponibili in seguito ai pensionamenti previsti per il 1° settembre 2025.

L’accertamento Inps

Come indicato nella circolare ministeriale del 25 settembre 2024, l’esito definitivo della domanda di pensionamento sarà noto solo dopo l’accertamento da parte dell’INPS, il cui termine è fissato per il 22 aprile. Solo dopo questa verifica sarà possibile avere un quadro chiaro delle disponibilità residue per le nuove assunzioni e per la mobilità del personale scolastico.

Un altro fattore determinante è l’esito delle domande presentate per Quota 103 e Opzione Donna, con scadenza al 28 febbraio. L’accoglimento o il rigetto di queste istanze influenzerà ulteriormente la definizione del numero di posti vacanti per l’anno scolastico successivo.

Il trattenimento in servizio

Resta ancora un’incognita la questione del trattenimento in servizio. Gli Uffici Scolastici Provinciali attendono indicazioni operative in merito, che potrebbero incidere sulle disponibilità effettive dei posti. Questo aspetto sarà decisivo per comprendere il reale numero di cattedre e posti ATA che si renderanno accessibili alle nuove immissioni in ruolo o alla mobilità del personale già in servizio. Questi gli elenchi.