Stipendio docenti luglio 2025: domani il pagamento comprensivo di doppia Ivc

Questa settimana è previsto il pagamento degli stipendi NoiPA di luglio 2025 per docenti e Ata, in base a quanto previsto dal calendario mensile per la pubblica amministrazione. L’accredito sui conti correnti del personale scolastico è previsto per domani 23 luglio. Non ci saranno variazioni di data dal momento che la scadenza è infrasettimanale.

Il cedolino è disponibile su Noipa

Molti docenti e ata hanno già avuto modo di visionare i dettagli del cedolino consultandolo all’interno della propria area riservata Noipa. Il cedolino è già disponibile dalla fine della scorsa settimana.

Domani riceveranno il pagamento gli appartenenti al mondo della scuola titolari di contratto a tempo indeterminato o annuale.

Sempre domani verranno pagate le rate facenti parte dell’emissione urgente del 14 luglio, quelle messe in stato liquidato o in fase di liquidazione. Saranno saldati anche i pagamenti dei rimborsi dei modelli 730 tardivi.

Taglio del cuneo fiscale e indennità di vacanza contrattuale

Le novità dello stipendio di luglio riguardano il raddoppio dell’Indennità di vacanza contrattuale, che dallo 0,6% dei mesi scorsi passa all’1%. Una modifica che non impatta in maniera sensibile sullo stipendio, ma che è comunque un ulteriore passo in attesa della nuova firma sul rinnovo del contratto scuola che le parti sperano di apporre in estate e che consentirebbe entro la fine dell’anno di avere gli aumenti medi stipendiali di 140 euro in busta paga più il saldo degli arretrati.

Se si firma entro l’estate, si può pensare di avere gli arretrati per il periodo di Natale, più l’aumento in busta paga. Ancora presente il bonus del taglio del cuneo fiscale, introdotto per la prima volta a giugno e comprensivo degli arretrati da gennaio 2025 in poi.