Supplenze da graduatorie a esaurimento e da GPS: 200mila posti disponibili, ci sono posti di sostegno anche per i non specializzati

Questa in corso sarà la settimana clou per la presentazione delle domande per le supplenze da graduatoria a esaurimento e da GPS. La finestra temporale si chiude infatti il prossimo mercoledì 30 luglio, a ridosso con un periodo in cui molti candidati saranno alle prese con le vacanze. Per questo, anche per non rischiare di arrivare alle ultime ore ancora con l’ansia di dover presentare istanza e avere poi problemi di connessione o di tempo, è molto probabile che la maggior parte dei docenti precari interessati provvedano in questi giorni a perfezionare la procedura utile alle immissione in ruolo straordinarie da GPS sostegno e dai relativi elenchi aggiuntivi.

200mila posti disponibili

Una procedura che riguarda centinaia di migliaia di docenti, precari e non solo, il che testimonia quanto ancora ci sia da fare per risolvere il problema della supplentite nella scuola italiana, considerato che loro malgrado i precari sono la spina dorsale dell’insegnamento e responsabili del corretto svolgimento delle lezioni.

La domanda si presenta su Istanze Online entro le 14 di mercoledì 30 luglio.

Quali sono le linee guida da seguire nella presentazione della domanda? La priorità resta quella di cercare di ottenere le sedi gradite, per questo, la cosa migliore è inserire sedi, distretti, comuni o dichiararsi disponibili ad accettare una supplenza in un’intera provincia solo se si ha la certezza poi di accettare quel tipo di incarico. Altrimenti aumentare le possibilità di convocazione può trasformarsi poi in un’arma a doppio tagli se si incorre in una rinuncia.

Ogni candidato può presentare istanza in modalità telematica per tutte le classi di concorso e tipo di posto per cui si è inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Il ministero prevede con questa procedura di assegnare poi da fine agosto in poi, tramite algoritmo, più di 200mila supplenze annuali, fino al 31 agosto o al 30 giugno 2026. Verranno assegnate anche supplenze finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato.

I posti senza specializzazione

Ci sono opportunità di ottenere incarico su sostegno anche senza specializzazione. Una possibilità riservata a chi non è inserito nelle Gps sostegno né in prima fascia (specializzati) né in seconda fascia (triennalisti).

Chi è inserito a pieno titolo nella prima fascia Gps sostegno può presentare anche domanda per gli incarichi finalizzati al ruolo. Si concorrerà in questo modo all’ottenimento di posti eventualmente residui al termine delle operazioni di individuazione da GAE e graduatorie di merito concorsuali. Quest’anno c’è poi la variabile dei docenti confermati su sostegno che parteciperanno al bollettino zero entro fine agosto.