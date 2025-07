Scelta 150 scuole gps: oggi alle 10 via alle domande, chi non è inserito nelle Gps sostegno né in prima fascia né in seconda fascia può chiedere supplenza con le graduatorie incrociate

Scatta oggi alle 10 la possibilità di presentare la domanda 2025 per le 150 preferenze finalizzate all’ottenimento delle supplenze riservata al personale docente ed educativo per GaE e GPS. La finestra temporale del ministero si apre oggi e si chiude il 30 luglio alle ore 14.00.

200mila docenti coinvolti

Domanda esclusivamente online, valida per tutte le classi di concorso e tipologie di posto per cui si è inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

Una procedura fondamentale per i docenti precari, che coinvolge 200mila docenti interessati a ottenere altrettante supplenze annuali tramite algoritmo, fino al 31 agosto o al 30 giugno 2026. La procedura consente anche l’ottenimento di supplenze finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato.

Ma le possibilità di ottenere incarichi vanno anche oltre, perché ci sono le graduatorie incociate, possibilità riservata agli insegnanti che non fanno parte delle Gps sostegno né in prima fascia (specializzati) né in seconda fascia (triennalisti).

Le opportunità per i non specializzati

Una possibilità che probabilmente nei prossimi anni potrebbe venire meno in virtù del programma del ministero finalizzato alla specializzazione mediante doppio canale di specializzazione (Tfa e Corsi Indire) di un gran numero di docenti, per evitare appunto di assegnare cattedre sul sostegno a docenti non specializzati.

Chi fa parte della prima fascia Gps sostegno potrà presentare domanda per gli incarichi finalizzati al ruolo sui posti residui alla fine delle operazioni di individuazione da GAE e graduatorie di merito concorsuali.

La domanda per le 150 preferenza coinvolge quest’anno anche la novità della conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia. Dovranno compilare l’apposita sezione i docenti di sostegno a tempo determinato nel 2024/25 destinatari di continuità dell’incarico anche per l’a.s. 2025/26. L’accettazione i il rifiuto dell’incarico avrà valore vincolante.

Una domanda che andrà compilata facendo attenzione a ogni dettaglio, perché le scelte fatte in quest’occasione potranno incidere in maniera determinante sull’ottenimento di una supplenza, anche utile all’immissione in ruolo dopo l’anno di prova.