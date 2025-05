Assunzione idonei: niente pubblicazione delle graduatorie, tutti gli idonei dei vari concorsi verranno inseriti in una nuova graduatoria ibrida da cui attingere per le assunzioni

In seguito alla decisione del ministero, inserita nel decreto scuola, di attingere dalle graduatorie fino al 2020 degli idonei per future assunzioni, c’è attea per la pubblicazione degli elenchi mai resi noti dal ministero di coloro i quali hanno superato le prove dei concorsi senza rientrare tra i vincitori. Graduatorie dalle quali in ogni caso, anche prima del decreto scuola, si attinge anche se in maniera limitata, per sostituire gli eventuali rinunciatari.

La trasparenza nelle graduatorie

Di fronte alle specifiche richieste dei diretti interessati, gli uffici scolastici hanno sempre risposto che di fatto queste graduatorie non esistono, e che la loro pubblicazione non è prevista e che la richiesta di visionarle da parte dei candidati non è un diritto, anche alla luce del fatto che stilarle sarebbe un lavoro norme.

Ora alla luce del fatto che nel limite del 30% da queste graduatorie si attingerà, ci si chiede se finalmente verranno pubblicate integralmente. Il riferimento è alla graduatorie del Pnrr1, praticamente concluso, e in ottica futura a quelle del Pnrr 2 ed eventualmente del Pnrr 3 che verrà bandito entro fine anno, e che potrebbe rientrare anch’esso nel novero dei concorsi dai quali attingere.

Nuova graduatoria unica

Come detto al momento non esiste una graduatoria completa pubblica del concorso PNRR 1. Un tema battuto come detto dai diretti interessati e dai sindacati, ma nonostante le sollecitazioni rivolte al Parlamento, in nome della trasparenza, non sono arrivati riscontri positivi.

In base alla nuova normativa, in futuro tutti i candidati idonei dei vari concorsi, incluso il PNRR 1, andranno a comporre una nuova graduatoria regionale unificata. Non è ancora una graduatoria regolamentata per legge, e costituirà una sorta di elenco unico degli idonei di tutti i concorsi, per attingere in ottica assunzioni. Non potrà essere in ogni caso una graduatoria ad esaurimento, ma si attingerà per coprire posti vacanti non assegnati ai vincitori dei singoli concorsi.