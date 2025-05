Corsi Indire: terzo anno di servizio ancora in corso valido se sono stati già maturati almeno 180 giorni di servizio

Come chiarito dal ministero, la partecipazione ai prossimi Corsi Indire, i cui bandi non sono ancora stati pubblicati, sarà consentita anche a chi sta svolgendo ancora il terzo anno di servizio, dunque anche se è ancora in corso. La condizione per far valere l’anno in corso è però che siano stati già maturati almeno 180 giorni di servizio.

La pubblicazione del bando

Tutto dipende quindi da quando i bandi saranno pubblicati. Se questo avverrà dopo gli scrutini, anche i candidati che hanno lavorato in modo continuativo dal 1° febbraio fino a quella data potranno far valere l’anno in corso come terzo anno utile.

Alla specifica domanda, se è possibile iscriversi ai corsi nel caso si completino i tre anni di servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico 2024/2025, il ministero ha dunque risposto di no. Questo sulla base di quanto previsto dall’Allegato B del DM 75/2025, all’interno del quale è sancito che possono partecipare ai corsi come triennalisti i docenti che alla data del 31 agosto 2024, hanno svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

I 180 giorni di servizio

L’anno scolastico valido ai fini del calcolo del servizio per accedere ai corsi è considerato quello in cui c’è un servizio prestato per almeno 180 giorni. Vale anche quello prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali. Ultima possibilità, che sia stato prestato nella scuola dell’infanzia entro il 30 giugno.