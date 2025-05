Graduatorie concorso PNRR1: non saranno pubblicate per intero, nessuna previsione normativa nonostante le novità del decreto PA

Nonostante le modifiche introdotte dal Decreto Scuola che istituiscono di fatto le graduatorie a scorrimento per i concorsi scuola a partire dal 2020, comprensive dei concorsi Pnrr, il ministero non ha in programma di pubblicare le graduatorie del concorso PNRR1 per intero.

Richiesta di trasparenza

Un tema di cui si dibatte già da tempo, con richieste da parte di sindacati e diretti interessati della pubblicazione delle graduatorie in nome della trasparenza: chi ha superato le prove, pur non rientrando nei posti messi a bando come vincitori, sente di avere il diritto di conoscere la propria posizione in graduatoria. Va anche considerato che dalle graduatorie degli idonei in ogni caso comunque già si attinge per sostituire eventuali vincitori rinunciatari.

Ma le graduatorie non sono mai state pubblicate, e gli uffici scolastici hanno sempre risposto in modo negativo alle richieste degli idonei. Un po’ tutti hanno creduto che in virtù della trasformazione delle graduatorie degli idonei in graduatorie in esaurimento dalle quali si assumerà, il ministero avrebbe provveduto alla pubblicazione degli elenchi.

Cosa dice il decreto PA 14 marzo 2025, n. 25

Ma al momento non esiste alcuna comunicazione inerente questa previsione normativa. Il decreto PA 14 marzo 2025, n. 25 convertito in Legge lo scorso 9 maggio sancisce che “le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali.”